Турнир для «своих». Как УЕФА может оставить клубы без Лиги чемпионов

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Первая информация о планах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменить формат проведения еврокубковых турниров появилась в мае нынешнего года. Причем ее появление было окутано ореолом тайн и интриг, а сам УЕФА до сих пор не предоставил никаких официальных документов. Лишь некоторым СМИ удалось получить макет предполагаемых изменений.

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Сообщалось, что УЕФА продемонстрировал представителям Ассоциации европейских футбольных лиг проект, согласно которому с сезона-2024/25 еврокубки в привычном нам всем виде перестанут существовать. Основной акцент в этом документе был сделан на главный клубный турнир организации — Лигу чемпионов, однако параллельно затрагивается и Лига Европы. На данный момент неизвестно, будут ли приняты эти реформы, но футбольная общественность продолжает обсуждать их уже длительное время.

Лига чемпионов всегда была элитарным турниром, и в последние годы это утверждение начало укореняться в общественном сознании. Когда-то давно турнир могла выиграть команда без колоссального бюджета, вроде румынского «Стяуа», английского «Ноттингем Форреста» или югославской «Црвены Звезды». Да, в те времена (лет 30−40 назад) подобные истории не носили массового характера, но они, во всяком случае, были возможны. Сейчас — нет. С начала 2000-х годов победителями турнира становились лишь богатые и знаменитые.

Закрытый клуб

Согласно предполагаемому проекту, коренным образом преобразится групповой этап Лиги чемпионов. Участников будет столько же — 32 команды, однако вместо восьми групп по четыре команды предлагается сделать четыре группы по восемь клубов. На первый взгляд это изменение выглядит чисто косметическим, но на самом деле это не так. Цель этого мероприятия проста — сделать больше матчей на групповом этапе для каждого клуба. Сейчас участники Лиги чемпионов проводят на данном этапе по шесть встреч, в то время как после реформ их количество увеличится до 14.

Очевидно, что УЕФА делает ставку на увеличение прибыли за счет расширения наиболее массивного матчевого сегмента. Игры плей-офф — это, конечно, очень хорошо, но за счет них одних далеко не уедешь. Похожую модель уже давно и с успехом реализуют североамериканские лиги и, в частности, Национальная баскетбольная ассоциация (НБА), в которой регулярный чемпионат — аналог группового этапа в Лиге чемпионов — для каждой команды длится аж 82 матча. Руководство лиги в восторге, а вот игроки и тренеры — не очень, так как им приходится проводить по несколько игр в неделю.

С точки зрения логики и здравого смысла такой календарь выглядит абсурдным. Далеко не каждый матч пользуется интересом у зрителей, меж тем баскетболисты вынуждены подвергать свое здоровье серьезному риску. Однако лига пока не может пойти на сокращение регулярки, и причина кроется в колоссальных доходах. Видимо, по такому же сценарию теперь пойдут и в УЕФА.

Большое количество матчей группового этапа выявляет еще одну проблему, помимо усталости футболистов. Сейчас игры Лиги чемпионов проводятся в будние дни, дабы избежать стыковки с матчами национальных чемпионатов, которые обычно идут по выходным. Однако новый регламент может вынудить перенести часть встреч группового этапа на субботу или воскресенье, что посеет натуральный хаос в календарях чемпионатов стран. На данный момент руководство УЕФА всячески открещивается от мыслей о задействовании выходных в своих интересах, но пока других выходов из ситуации не видно.

Однако это далеко не самое странное, что приготовили боссы европейского футбола. Вместе с увеличением количества матчей на групповом этапе УЕФА предложил реорганизовать саму систему отбора клубов в Лигу чемпионов. На данный момент команды отбираются на турнир через национальные чемпионаты. Клубы (их количество зависит от места той или иной страны в рейтинге УЕФА) из верхней части таблицы могут получить прямую путевку в Лигу чемпионов либо шанс пробиться на турнир через квалификационные раунды.

По новым же правилам Лига чемпионов станет самым настоящим «закрытым клубом», доступ к которому имеют лишь избранные. По шесть лучших команд из каждой группы (их, напомним, будет четыре) напрямую квалифицируются в следующий розыгрыш турнира, еще четыре путевки получат клубы, пробившиеся в полуфинал второго по значимости еврокубка — Лиги Европы. За оставшиеся четыре места в очных противостояниях будут бороться восемь команд — чемпионов стран с наивысшим рейтингом УЕФА среди тех, кто не прошел отбор по предыдущему пункту. Клубы, занявшие седьмые места в своих группах, отправятся в групповой этап Лиги Европы. А те, кому «посчастливилось» стать восьмыми, и вовсе провалятся в отборочный раунд второго по значимости еврокубка.

Это означает, что подавляющее большинство европейских клубов попросту не получат ни единого шанса показать себя на международной арене. Для того чтобы избежать этого, УЕФА планирует создать еще один — третий по силе еврокубковый турнир с рабочим названием Лига Европы — 2, или UEL2. Его запуск планируется в 2021 году, а структура турнира будет чем-то напоминать нынешний формат Лиги чемпионов (к примеру, квалификация в Лигу Европы — 2 будет проходить через внутреннее первенство). Создание такого турнира не только поможет разгрузить основную Лигу Европы и сделать ее более престижной благодаря сокращению количества участников с 48 до 32 (часть из них отправятся в UEL2), но и даст небольшим командам блеснуть в еврокубках.

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Национальные чемпионаты против

Идея столь масштабных реформ в еврокубковых турнирах пока не имеет официального статуса, однако УЕФА уже получил на нее обратную связь. В подавляющем большинстве — критическую. Причем волна возмущения поднялась не только со стороны не самых футбольных стран, но и оттуда, откуда, казалось, ее ждать точно не следует. Категорически против выступили многие ведущие европейские чемпионаты, среди которых Английская премьер-лига, испанская Ла Лига и французская Лига-1.

Не осталась в стороне и Российская премьер-лига (РПЛ). На текущий момент отечественный чемпионат занимает шестое место в рейтинге УЕФА, что позволяет нам делегировать по два клуба (первое и второе места по итогам сезона) в Лигу чемпионов напрямую и еще один — в квалификацию. В групповой этап Лиги Европы попадает одна команда, а еще две пытаются пробиться на турнир через отборочные раунды.

Однако при новом регламенте РПЛ может и вовсе лишиться представительства в Лиге чемпионов на длительное время.

«Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования, — говорилось в заявлении РПЛ. — При этом квалификация в Лигу чемпионов и в Лигу Европы должна по-прежнему зависеть от текущих результатов выступления клубов в премьер-лиге».

Генеральный директор московского «Локомотива» — одного из завсегдатаев еврокубков от России — Василий Кикнадзе в беседе с ТАСС также выразил скепсис относительно возможных изменений. «Это очень болезненная тема, может быть предпринят целый ряд шагов, — сказал собеседник агентства. — У этой идеи очень серьезные позиции. Она не только ломает структуру общеевропейских турниров, но еще и очень серьезно может повлиять на национальные первенства. Это, естественно, национальные лиги категорически не устраивает. Этой идее есть встречное, оппозиционное, движение, которое всячески сопротивляется ей. В любом случае все это относится к периоду после 2024 года».

«Моя позиция: это в первую очередь ударит по командам из шестого, седьмого и так далее чемпионатов (по рейтингу УЕФА — прим. ТАСС), — добавил Кикнадзе. — Из-за этого в очередной раз произойдет, если произойдет, перераспределение финансовых потоков в интересах первой пятерки. Изменение формата Лиги чемпионов — та же самая история. Все эти предложения идут в одном пакете. Идет очень оживленная дискуссия. Я знаю, что Российская премьер-лига и Российский футбольный союз участвуют в ней. Я, как представитель клуба, принимал участие в нескольких совещаниях. Наша позиция однозначная: подобные изменения могут не то что существенно повлиять, а сломать существующую структуру национальных и европейских чемпионатов».

Пока что паниковать рано, ведь изменения еще не утверждены. Более того, на текущий момент нет даже примерных сроков, когда это могло бы произойти, а руководство УЕФА неоднократно подчеркивало, что никаких решений еще не было. Однако если регламент турниров будет изменен по вышеизложенному плану, эффект может быть непредсказуемым.