Турнир для «своих». Как УЕФА может оставить клубы без Лиги чемпионов
О том, как могут измениться еврокубки с сезона-2024/25 и чем это грозит российским клубам, — в материале ТАСС.
О том, как могут измениться еврокубки с сезона-2024/25 и чем это грозит российским клубам, — в материале ТАСС.
Первая информация о планах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) изменить формат проведения еврокубковых турниров появилась в мае нынешнего года. Причем ее появление было окутано ореолом тайн и интриг, а сам УЕФА до сих пор не предоставил никаких официальных документов. Лишь некоторым СМИ удалось получить макет предполагаемых изменений.
Сообщалось, что УЕФА продемонстрировал представителям Ассоциации европейских футбольных лиг проект, согласно которому с сезона-2024/25 еврокубки в привычном нам всем виде перестанут существовать. Основной акцент в этом документе был сделан на главный клубный турнир организации — Лигу чемпионов, однако параллельно затрагивается и Лига Европы. На данный момент неизвестно, будут ли приняты эти реформы, но футбольная общественность продолжает обсуждать их уже длительное время.
Лига чемпионов всегда была элитарным турниром, и в последние годы это утверждение начало укореняться в общественном сознании.
Согласно предполагаемому проекту, коренным образом преобразится групповой этап Лиги чемпионов. Участников будет столько же — 32 команды, однако вместо восьми групп по четыре команды предлагается сделать четыре группы по восемь клубов. На первый взгляд это изменение выглядит чисто косметическим, но на самом деле это не так. Цель этого мероприятия проста — сделать больше матчей на групповом этапе для каждого клуба. Сейчас участники Лиги чемпионов проводят на данном этапе по шесть встреч, в то время как после реформ их количество увеличится до 14.
Очевидно, что УЕФА делает ставку на увеличение прибыли за счет расширения наиболее массивного матчевого сегмента. Игры
Большое количество матчей группового этапа выявляет еще одну проблему, помимо усталости футболистов. Сейчас игры Лиги чемпионов проводятся в будние дни, дабы избежать стыковки с матчами национальных чемпионатов, которые обычно идут по выходным. Однако новый регламент может вынудить перенести часть встреч группового этапа на субботу или воскресенье, что посеет натуральный хаос в календарях чемпионатов стран. На данный момент руководство УЕФА всячески открещивается от мыслей о задействовании выходных в своих интересах, но пока других выходов из ситуации не видно.
Однако это далеко не самое странное, что приготовили боссы европейского футбола. Вместе с увеличением количества матчей на групповом этапе УЕФА предложил реорганизовать саму систему отбора клубов в Лигу чемпионов. На данный момент команды отбираются на турнир через национальные чемпионаты. Клубы (их количество зависит от места той или иной страны в рейтинге УЕФА) из верхней части таблицы могут получить прямую путевку в Лигу чемпионов либо шанс пробиться на турнир через квалификационные раунды.
По новым же правилам Лига чемпионов станет самым настоящим «закрытым клубом», доступ к которому имеют лишь избранные. По шесть лучших команд из каждой группы (их, напомним, будет четыре) напрямую квалифицируются в следующий розыгрыш турнира, еще четыре путевки получат клубы, пробившиеся в полуфинал второго по значимости еврокубка — Лиги Европы. За оставшиеся четыре места в очных противостояниях будут бороться восемь команд — чемпионов стран с наивысшим рейтингом УЕФА среди тех, кто не прошел отбор по предыдущему пункту. Клубы, занявшие седьмые места в своих группах, отправятся в групповой этап Лиги Европы. А те, кому «посчастливилось» стать восьмыми, и вовсе провалятся в отборочный раунд второго по значимости еврокубка.
Это означает, что подавляющее большинство европейских клубов попросту не получат ни единого шанса показать себя на международной арене. Для того чтобы избежать этого, УЕФА планирует создать еще один — третий по силе еврокубковый турнир с рабочим названием Лига Европы — 2, или UEL2. Его запуск планируется в 2021 году, а структура турнира будет
Идея столь масштабных реформ в еврокубковых турнирах пока не имеет официального статуса, однако УЕФА уже получил на нее обратную связь. В подавляющем большинстве — критическую. Причем волна возмущения поднялась не только со стороны не самых футбольных стран, но и оттуда, откуда, казалось, ее ждать точно не следует. Категорически против выступили многие ведущие европейские чемпионаты, среди которых Английская
Не осталась в стороне и Российская
«Клубы единодушно согласились, что домашний чемпионат должен оставаться приоритетным и любые изменения в футбольном календаре должны учитывать требования внутреннего соревнования, — говорилось в заявлении РПЛ. — При этом квалификация в Лигу чемпионов и в Лигу Европы должна
Генеральный директор московского «Локомотива» — одного из завсегдатаев еврокубков от России — Василий Кикнадзе в беседе с ТАСС также выразил скепсис относительно возможных изменений. «Это очень болезненная тема, может быть предпринят целый ряд шагов, — сказал собеседник агентства. — У этой идеи очень серьезные позиции. Она не только ломает структуру общеевропейских турниров, но еще и очень серьезно может повлиять на национальные первенства. Это, естественно, национальные лиги категорически не устраивает. Этой идее есть встречное, оппозиционное, движение, которое всячески сопротивляется ей. В любом случае все это относится к периоду после 2024 года».
«Моя позиция: это в первую очередь ударит по командам из шестого, седьмого и так далее чемпионатов (по рейтингу УЕФА — прим. ТАСС), — добавил Кикнадзе. —
Пока что паниковать рано, ведь изменения еще не утверждены. Более того, на текущий момент нет даже примерных сроков, когда это могло бы произойти, а руководство УЕФА неоднократно подчеркивало, что никаких решений еще не было. Однако если регламент турниров будет изменен по вышеизложенному плану, эффект может быть непредсказуемым.
Владислав Жуков, Андрей Михайлов