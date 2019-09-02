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16:11 (мск), источник: Vesti.kz

Марсьяль из «МЮ» забивал Покатилову, АЗ продал лидера, в «Партизане» играют звезды ЦСКА. Что нужно знать о соперниках «Астаны» в ЛЕ

Нынешний групповой этап Лиги Европы будет сверхинтересным для чемпиона Казахстана «Астаны». Помимо звездного «Манчестер Юнайтед», соперниками столичного клуба стали одни из сильнейших команд Сербии и Голландии. Корреспондент Vesti.kz кратко резюмирует, что ждет подопечных Романа Григорчука в ближайшие три месяца.

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Источник: Reuters

«Манчестер Юнайтед»

Клуб не нуждается в детальном представлении, поскольку поклонников английского футбола и легендарной команды из Манчестера в Казахстане очень много. Тем не менее, стоит напомнить, что «МЮ» выигрывал ЛЕ пару лет назад и тогда обеспечил себе участие в Лиге чемпионов. Учитывая жесточайшую конкуренцию в АПЛ за место в ЛЧ, не исключено, что «красные дьяволы» снова сделают ставку на победу в ЛЕ, чтобы добыть путевку в главный евротурнир.

В августе «МЮ» сыграл четыре матча в АПЛ и лишь первая игра с «Челси» принесла им положительный результат. Команду Уле-Гуннара Сульшера сумели остановить «Вулверхэмптон» (1:1), «Кристал Пэлас» (1:2) и «Саутгемптон» (1:1). Добавляет ли это оптимизма перед игрой «МЮ» — «Астана»? Едва ли, класс команд просто несопоставим, настолько, что зарплаты Де Хеа и Погба это примерно как весь годовой бюджет «Астаны». Тем не менее, открывать очередной групповой этап ЛЕ на стадионе «Олд Траффорд» — это мечта, которая 19 сентября станет явью.

В нынешнем составе «МЮ» по-прежнему достаточно звезд, но в ЛЕ Сульшер наверняка будет использовать много молодежи. В Англии сейчас прежде всего говорят о валлийце Дэниэле Джеймсе, который ударно стартовал в сезоне, забив три гола в четырех играх.

Еще один актуальный вопрос, играли ли футболисты «МЮ» против казахстанских команд? Такое чаще бывало на молодежном уровне. Француз Антони Марсьяль дважды встречался с молодежной сборной Казахстана в европейской квалификации. В сентябре 2013 года он даже забил в ворота Стаса Покатилова, интересно, что тогда в составе нашей «молодежки» дуэт форвардов составляли нынешние игроки «Астаны» — Роман Муртазаев и Абзал Бейсебеков.

Кроме того, в далеком 2008 году испанец Хуан Мата приезжал в Алматы в составе молодежной сборной Испании, тогда в центре поля ему противостоял хавбек «Астаны» Юрий Логвиненко. Тогда фавориты увезли победу, забив решающий гол на 89-й минуте.

Наиболее же знаком с казахстанским футболом из современного состава «МЮ» полузащитник сборной Шотландии Скотт Мактомини: весной этого года он сыграл 20 минут на «Астана Арене» и не сумел спасти свою команду от разгромного поражения в матче квалификации Евро-2020 — 0:3.

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«Партизан»

Сербский гранд примерно равен с «Астаной» по возможностям. В прошлом сезоне «Партизан» не сумел выйти в групповой этап ЛЕ, поэтому выход в этом году был очень важен, поскольку у клубов из бывшей Югославии каждая копейка на счету. Тренирует клуб из Белграда легендарный нападающий Саво Милошевич, который пришел в команду в лишь в конце марта нынешнего года.
На данный момент «Партизан» провел пять матчей в чемпионате Сербии, выиграв из них три встречи.

В составе белградского клуба есть сразу несколько знаковых игроков, о которых вы наверняка слышали. Опытнейший вратарь Владимир Стойкович долгое время был основным в сборной Сербии, к слову, именно он пропустил от Кайрата Аширбекова и Нурбола Жумаскалиева в памятном матче квалификации Евро-2008 в Алматы.

В обороне у сербов стоит выделить молодого защитника Страхоню Павловича — его уже выкупил римский «Лацио» за 5,5 млн евро, но он будет играть на правах аренды в «Партизане» еще сезон.

В средней линии сербской команды выделяются сразу две фамилии — Бибрас Натхо и Зоран Тошич, которые несколько лет назад были одними из лидеров московского ЦСКА.

В атаке у «Партизана» есть еще пару любопытных фигур. Нигериец Умар Садик уже долгое время принадлежит «Роме», но каждый год его отдают в аренду. В «Партизане» Садик не поражает воображение, суммарно он провел десять матчей во всех турнирах и забил три гола.

Летом «Партизан» подписал еще одного игрока из большого клуба — японский вингер Такумо Асано переехал в Сербию из лондонского «Арсенала».

«АЗ Алкмар»

В прошлом году АЗ вылетел от «Кайрата», хотя по игре было понятно, что голландцы отнюдь не слабее, позже они подтвердили это в своем чемпионате, финишировав сразу за большей тройкой — «Аякс», ПСВ, «Фейеноорд». Но и в этой евроквалификации у голландцев возникли проблемы. В раунде плей-офф они с огромным трудом прошли скромных соседей из «Антверпена». В Эредивизи команда Арне Слота стартовала с двух побед над аутсайдерами, но в минувшие выходные проиграла «Витессу».

Вообще август получился довольно сложным месяцем для АЗ. На домашнем стадионе клуба из Алкмара частично обвалилась крыша, из-за этого клуб теперь проводит свои матчи в Гааге, именно там они сыграют и с «Астаной». Также АЗ лишился своего лидера Гуса Тиля, который перешел в московский «Спартак» за рекордные 18 млн евро.

При этом атака алкмарцев почти не пострадала после ухода главного креативщика. В нападении у АЗ есть убойная троица Идрисси — Боадю — Стенгс, они забили 10 из 17 голов команды на старте. Очень солидно выглядит и центр поля. Летом клубу удалось подписать экс-игрока сборной Голландии Йорди Класи — когда-то его называли «нидерландским Хави». В паре с Класи мы увидим Теуна Коопмайнерса, вездесущего опорника с отличной левой ногой (он забил «Кайрату» в ответном матче квалификации ЛЕ 2018/19).

В целом, АЗ очень опасный соперник, который объективно выглядит наиболее вероятным кандидатом на выход из группы сразу после МЮ.

Алибек Кабенов  

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