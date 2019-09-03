92-килограммовый Ван Дейк — самый быстрый игрок ЛЧ-2018/19. Он разогнался до 34,5 км/ч
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан самым быстрым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, сообщает Squawka.
Защитник «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк признан самым быстрым игроком Лиги чемпионов в сезоне-2018/19, сообщает Squawka.
В первом полуфинальном матче с «Барселоной» (0:3) голландец совершил невероятный рывок из чужой штрафной площади к своим воротам, развив скорость 34,5 километра в час. Рост 28-летнего футболиста составляет 193 сантиметра, а вес — 92 килограмма.
В первую пятерку также вошли полузащитник «Манчестер Сити» Лерой Сане (34,4 км/ч), защитник «Тоттенхэма» Кайл Уокер (34,2 км/ч), хавбек «Реала» Гарет Бэйл (33,8 км/ч) и нападающий «Шальке» Брель Эмболо (33,5 км/ч), перешедший этим летом в менхенгладбахскую «Боруссию».
Отметим, что в топ-17 не оказалось форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.