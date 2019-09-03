Юношеская лига УЕФА. «Минск» в первом раунде сыграет с «Дерби Каунти»

«Минск» уже в третий раз будет участвовать в этом европейском турнире. В этом сезоне столичная команда начнет отборочный раунд через «Путь чемпионов стран». В нем участвуют победители национальных юношеских чемпионатов из 32 лучших ассоциаций согласно рейтингу УЕФА на 2018 год (на основе этого же рейтинга составлялся список участников Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА). У 31-й номера рейтинга Лихтенштейна нет юношеского чемпионата, поэтому место Лихтенштейна займет Молдова, которая располагается на 33-й строчке рейтинга.

К участию в турнире допускаются игроки, родившиеся 1 января 2001 года или позже. Вдобавок, до пяти игроков, родившихся 1 января 2000 года или позже, могут быть включены в состав команды из 40 игроков при условии, что игрок имел право без перерыва выступать за данный клуб в течение двух лет непосредственно до 17 сентября 2019 года или имел право выступать за данный клуб на протяжении двух лет непосредственно до 17 сентября 2019 года, а до этого еще год играл за другой клуб этой же ассоциации.