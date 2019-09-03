Малком и Караваев вошли в заявку «Зенита» для участия в Лиге чемпионов
ТАСС, 3 сентября. Бразильский нападающий Малком и защитник Вячеслав Караваев включены в заявку
ТАСС, 3 сентября. Бразильский нападающий Малком и защитник Вячеслав Караваев включены в заявку
Малком перешел в «Зенит» летом из испанской «Барселоны» за €40 млн, о подписании Караваева петербургский клуб объявил в понедельник, ранее защитник выступал за голландский «Витесс».
Полностью заявка «Зенита» выглядит следующим образом: вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин; защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников; полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков; нападающие Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.
Также в резервный список вошли голкиперы Никита Гойло и Николай Рыбиков, защитник Данила Прохин и полузащитники Кирилл Капленко, Леон Мусаев и Илья Воробьев.
«Зенит» свой первый матч проведет на выезде против «Лиона» 17 сентября, ответная встреча в