Малком и Караваев вошли в заявку «Зенита» для участия в Лиге чемпионов

Источник: РИА "Новости"

Малком перешел в «Зенит» летом из испанской «Барселоны» за €40 млн, о подписании Караваева петербургский клуб объявил в понедельник, ранее защитник выступал за голландский «Витесс».

Полностью заявка «Зенита» выглядит следующим образом: вратари Андрей Лунев, Михаил Кержаков, Александр Васютин; защитники Дуглас Сантос, Бранислав Иванович, Вячеслав Караваев, Эмануэль Маммана, Йордан Осорио, Ярослав Ракицкий, Игорь Смольников; полузащитники Вильмар Барриос, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Магомед Оздоев, Олег Шатов, Алексей Сутормин, Юрий Жирков; нападающие Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Малком.

Также в резервный список вошли голкиперы Никита Гойло и Николай Рыбиков, защитник Данила Прохин и полузащитники Кирилл Капленко, Леон Мусаев и Илья Воробьев.