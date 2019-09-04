«Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов

Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» на групповом этапе турнира сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Билеты на матчи «Локомотив» будет реализовывать пакетами. Стоимость самого дешевого пакета — 2 900 рублей, самого дорогого — 65 000 рублей.

В среду стартует закрытая предпродажа пакетов для владельцев абонементов клуба. Матчи группового этапа уже включены в абонемент на сезон, владельцы смогут купить два пакета для друзей со скидкой 30%.