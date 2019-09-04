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14:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» опубликовал стоимость билетов на матчи Лиги чемпионов

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Московский футбольный клуб «Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал стоимость билетов на домашние матчи команды на групповом этапе Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» на групповом этапе турнира сыграет с итальянским «Ювентусом», испанским «Атлетико» и немецким «Байером».

Билеты на матчи «Локомотив» будет реализовывать пакетами. Стоимость самого дешевого пакета — 2 900 рублей, самого дорогого — 65 000 рублей.

В среду стартует закрытая предпродажа пакетов для владельцев абонементов клуба. Матчи группового этапа уже включены в абонемент на сезон, владельцы смогут купить два пакета для друзей со скидкой 30%.

В понедельник, 9 сентября, откроется продажа для владельцев клубных карт. Владельцы карт «Локо» смогут приобрести два пакета со скидкой 10%. 16 сентября пакеты поступят в свободную продажу — не более двух в одни руки.

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