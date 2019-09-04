Черышев включён в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов
«Валенсия» включила российского полузащитника Дениса Черышева в заявку на участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает официальный сайт испанского клуба.
«Валенсия» включила российского полузащитника Дениса Черышева в заявку на участие в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20, сообщает официальный сайт испанского клуба.
В настоящий момент Черышев находится в расположении сборной России, которой предстоит провести матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.
Напомним, в розыгрыше Лиги чемпионов — 2018/19 россиянин провёл за «летучих мышей» три матча.
На групповом этапе ЛЧ-2019/20 «Валенсия» сыграет против английского «Челси», голландского «Аякса» и французского «Лилля». Испанский клуб завоевал путёвку в главный клубный европейский турнир по итогам прошлого сезона чемпионата Испании, заняв четвертое место. Первый матч «Валенсия» проведёт 17 сентября в Лондоне.