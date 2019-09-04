Черышев включён в заявку «Валенсии» на Лигу чемпионов

Источник: РИА "Новости"

В настоящий момент Черышев находится в расположении сборной России, которой предстоит провести матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Шотландией и Казахстаном.

Напомним, в розыгрыше Лиги чемпионов — 2018/19 россиянин провёл за «летучих мышей» три матча.