«Я шокирован и зол — меня просто обманули». Манджукич и Джан точно не сыграют с «Локо» в ЛЧ
Не влезли в заявку «Юве».
Не влезли в заявку «Юве».
После закрытия трансферного окна «Ювентус» сформировал заявку для Лиги чемпионов. Список игроков, которые отправятся в 10-й финал в клубной истории ради третьей победы, выглядит так:
Вратари: Войцех Щенсны, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо.
Защитники: Маттия Де Шильо, Маттейс Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Леонардо Бонуччи, Даниэле Ругани, Мерих Демираль.
Полузащитники: Миралем Пьянич, Сами Хедира, Аарон Рэмзи, Блез Матюиди, Хуан Куадрадо, Адриен Рабьо, Родриго Бентанкур.
Нападающие: Криштиану Роналду, Пауло Дибала, Дуглас Коста, Гонсало Игуаин, Федерико Бернардески.
1. Заявка «Юве» настолько мощная, что Марио Манджукичу и Эмре Джану просто не хватило мест. Оба могут играть в серии А и Кубке Италии, но матчи с «Атлетико», «Байером» и «Локомотивом» посмотрят максимум с трибуны. Еще одна суперзвезда — Джорджо Кьеллини — пропустит сезон
2. Эмре Джан шокирован.
Я очень расстроен и не понимаю, как это возможно. Сарри позвонил мне, но разговор не продлился и минуты. Я шокирован и зол. На меня выходил «ПСЖ», другие клубы, но я решил остаться в «Юве» — при условии, что сыграю в Лиге чемпионов. На прошлой неделе клуб пообещал мне это, но оказалось — просто обманул. Сделаю выводы и буду разговаривать с руководством после возвращения из сборной.
Это полузащитник выпалил в интервью Bild.
Спустя сутки Джан остыл, открыл твиттер и выступил более дипломатично: «Я всегда буду благодарен “Ювентусу” за поддержку, особенно в тот момент, когда я был травмирован. В знак уважения клуба и моих партнеров, чей успех всегда стоит на первом месте для меня, я не буду больше ничего комментировать и продолжу бороться на поле», — написал Эмре.
3. Если Джану действительно обещали ЛЧ, его реакцию можно понять. Заявка «Юве» считалась одной из самых сложных задач боссов туринцев этим летом. Нужно было вписаться в схему: 25 человек, из которых минимум 2 вратаря и 8 собственных воспитанников. Под формулировку «собственный воспитанник» УЕФА подразумевает две категории игроков:
4. Если у клуба меньше восьми собственных воспитанников, то размер заявки уменьшается. Маурицио Сарри говорил об этом еще в начале августа — за 3 недели до закрытия трансферного окна: «Поражаюсь, когда читаю итальянские газеты. Взгляните на состав — чтобы вписаться [в заявку ЛЧ], нам нужно расстаться с шестью игроками. Я могу сколько угодно рассуждать о Дибале, других футболистах, но мое мнение ничего не значит. Нам нужно отдать шестерых, вот и все. Я бы хотел их всех оставить, но проблема в том, что у нас недостаточное число воспитанников. Поэтому наша заявка на Лигу чемпионов сократится».
5. У «Юве» всего один воспитанник — 29-летний Карло Пинсольо, третий вратарь после Щенсны и Буффона. Поэтому в заявке туринцев на ЛЧ — 22 человека.
6. Зимой туринцы продолжат чистку состава. И если продать Эмре Джана теперь вряд ли составит труда, то с Манджукичем все сложнее. Как сообщал журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира, в конце августа на Марио также выходил «ПСЖ». «Ювентус» был не против сделки, но ее заблокировал сам хорват. Манджукич сразу сообщил, что твердо намерен остаться в Турине, даже несмотря на возможное неучастие в Лиге чемпионов. Марио 33, а его контракт с «Юве» действует до лета 2021 года.