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18:20 (мск), источник: Vesti.kz

Погба, Де Хеа, Мата и другие. МЮ назвал заявку на матчи с «Астаной» и другими соперниками в ЛЕ

Представлена заявка английского «Манчестер Юнайтед», ставшего соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

В группе L чемпионы Казахстана также сыграют с голландским «АЗ Алкмаром» и сербским «Партизаном». Подробнее о соперниках можно прочитать здесь.

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Заявка «МЮ»:

Вратари: Давид Де Хеа (Испания), Ли Грант, Серхио Ромеро (Аргентина);.

Защитники: Матей Коварж (Чехия), Виктор Линделеф (Швеция), Эрик Байи (Кот-д`Ивуар), Фил Джонс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Арон Уан-Биссака, Аксел Туанзебе, Маркос Рохо (Аргентина), Диогу Далот (Португалия);.

Полузащитники: Поль Погба (Франция), Хуан Мата (Испания), Дэниел Джеймс (Уэльс), Джесси Лингард, Эшли Янг, Фред, Андреас Перейра (Бразилия), Скотт Мактоминей (Шотландия), Неманья Матич (Сербия);.

Нападающие: Антони Марсьяль (Франция), Маркус Рэшфорд.

Напомним, что первый матч «Астана» — «МЮ» состоится в ночь с 19 на 20 сентября на «Олд Траффорде» в 01:00 по времени Нур-Султана. Ответная игра пройдет 28 ноября на «Астана-Арене». Также в группе L сыграют сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар».

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