Погба, Де Хеа, Мата и другие. МЮ назвал заявку на матчи с «Астаной» и другими соперниками в ЛЕ

В группе L чемпионы Казахстана также сыграют с голландским «АЗ Алкмаром» и сербским «Партизаном». Подробнее о соперниках можно прочитать здесь.

Напомним, что первый матч «Астана» — «МЮ» состоится в ночь с 19 на 20 сентября на «Олд Траффорде» в 01:00 по времени Нур-Султана. Ответная игра пройдет 28 ноября на «Астана-Арене». Также в группе L сыграют сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар».