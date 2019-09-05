Погба, Де Хеа, Мата и другие. МЮ назвал заявку на матчи с «Астаной» и другими соперниками в ЛЕ
Представлена заявка английского «Манчестер Юнайтед», ставшего соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Представлена заявка английского «Манчестер Юнайтед», ставшего соперником «Астаны» по группе Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В группе L чемпионы Казахстана также сыграют с голландским «АЗ Алкмаром» и сербским «Партизаном». Подробнее о соперниках можно прочитать здесь.
Заявка «МЮ»:
Вратари: Давид Де Хеа (Испания), Ли Грант, Серхио Ромеро (Аргентина);.
Защитники: Матей Коварж (Чехия), Виктор Линделеф (Швеция), Эрик Байи (Кот-д`Ивуар), Фил Джонс, Гарри Магуайр, Люк Шоу, Арон
Полузащитники: Поль Погба (Франция), Хуан Мата (Испания), Дэниел Джеймс (Уэльс), Джесси Лингард, Эшли Янг, Фред, Андреас Перейра (Бразилия), Скотт Мактоминей (Шотландия), Неманья Матич (Сербия);.
Нападающие: Антони Марсьяль (Франция), Маркус Рэшфорд.
Напомним, что первый матч «Астана» — «МЮ» состоится в ночь с 19 на 20 сентября на «Олд Траффорде» в 01:00 по времени