Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы

Гогуа перешел в ЦСКА 29 августа из «Тамбова», Сантос был арендован столичным клубом до конца 2019 года у бразильской команды «Васко да Гама» 2 сентября.

В первом туре ЦСКА 19 сентября сыграет в гостях с болгарским «Лудогорцем», ответная встреча пройдет 28 ноября. Первый домашний матч столичный клуб проведет 3 октября с испанским «Эспаньолом», ответная встреча пройдет 12 декабря. Первый матч с венгерским клубом «Ференцварош» состоится 24 октября в Москве, в Венгрии клубы встретятся 7 ноября.