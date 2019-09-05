Футболисты Гогуа и Сантос вошли в заявку ЦСКА на матчи Лиги Европы

Гогуа перешел в ЦСКА 29 августа из «Тамбова», Сантос был арендован столичным клубом до конца 2019 года у бразильской команды «Васко да Гама» 2 сентября.
В первом туре ЦСКА 19 сентября сыграет в гостях с болгарским «Лудогорцем», ответная встреча пройдет 28 ноября. Первый домашний матч столичный клуб проведет 3 октября с испанским «Эспаньолом», ответная встреча пройдет 12 декабря. Первый матч с венгерским клубом «Ференцварош» состоится 24 октября в Москве, в Венгрии клубы встретятся 7 ноября.
Полностью заявка ЦСКА выглядит следующим образом:
вратари — Игорь Акинфеев, Илья Помазун и Владислав Тороп;.
защитники — Марио Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Гогуа, Звонимир Шерлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов и Игорь Дивеев;.
полузащитники — Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол и Иван Обляков;.
нападающие — Федор Чалов и Такума Нисимура.