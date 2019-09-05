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19:12 (мск), источник: ТАСС

Футболист Фернандеш вошел в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы

ТАСС, 5 сентября. Португальский полузащитник Мануэл Фернандеш включен в заявку «Краснодара» для участия в групповом этапе футбольной Лиги Европы сезона-2019/20. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Фернандеш перешел в «Краснодар» на правах свободного агента 2 сентября.

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Полностью заявка «Краснодара» выглядит следующим образом: вратари — Станислав Крицюк, Матвей Сафонов, Йон Фьолусон; защитники — Александр Мартынович, Урош Спайич, Кристиан Рамирес, Дмитрий Скопинцев, Сергей Петров; полузащитники — Реми Кабелла, Юрий Газинский, Вандерсон, Кристоффер Олссон, Юнес Намли, Кайо, Даниил Уткин, Тонни Вилена, Руслан Камболов, Дмитрий Стоцкий, Мануэл Фернандеш; нападающие — Ари, Иван Игнатьев, Маркус Берг, Магомед-Шапи Сулейманов.

В первом матче «Краснодар» на выезде сыграет со швейцарским «Базелем» 19 сентября, ответный матч пройдет 28 ноября. Первый домашний матч краснодарский клуб проведет 3 октября с испанским «Хетафе», ответная встреча команд пройдет 12 декабря. Первый матч с турецким «Трабзонспором» пройдет 24 октября в Турции, матч между командами в Краснодаре состоится 7 ноября.

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