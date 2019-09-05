Футболист Фернандеш вошел в заявку «Краснодара» на матчи Лиги Европы

В первом матче «Краснодар» на выезде сыграет со швейцарским «Базелем» 19 сентября, ответный матч пройдет 28 ноября. Первый домашний матч краснодарский клуб проведет 3 октября с испанским «Хетафе», ответная встреча команд пройдет 12 декабря. Первый матч с турецким «Трабзонспором» пройдет 24 октября в Турции, матч между командами в Краснодаре состоится 7 ноября.