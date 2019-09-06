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12:44 (мск), источник: Vesti.kz

Был капитаном, забивал «Црвене Звезде», ушел в «Боруссию». Как игрок «Астаны» выступал за «Партизан» 12 лет назад

Для защитника «Астаны» Антонио Рукавины групповой этап Лиги Европы будет особенным, поскольку он проведет два матча против родной команды «Партизан». Корреспондент Vesti.kz рассказывает, как игрок сборной Сербии выступал за легендарный клуб из Белграда.

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Рукавина перешел в «Партизан» из скромной команды «Бежания» в декабре 2006 года. Он сразу же ворвался в основной состав «черно-белых» и впечатлил не только родную публику. В мае 2007 года Антонио забил гол в самом важном матче для всех болельщиков «Партизана». Вечное дерби с «Црвеной Звездой» складывалось непросто, но правому защитнику удалось сравнять счет в той игре.

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«Партизан» тогда все-таки проиграл минимально, но Рукавина был действительно хорош. В следующем сезоне тренерский штаб назначил его одним из капитанов, Рукавина провел еще полгода в «Партизане», а затем переехал в Германию. За два с лишним миллиона евро его подписала дортмундская «Боруссия».

За год в «Партизане» Рукавина сыграл 34 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Неудивительно, что Антонио с особой теплотой вспоминал то время и говорил, что жеребьевка получилась интересной для него еще по двум причинам. Во-первых, защитник сыграет против своего кума Зорана Тошича, который сейчас выступает в «Партизане». Во-вторых, встреча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» против еще одного друга — Неманьи Матича.

Напомним, что на групповом этапе казахстанский клуб стартует гостевым матчем с «МЮ» 19 сентября.

Алибек Кабенов  

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