Был капитаном, забивал «Црвене Звезде», ушел в «Боруссию». Как игрок «Астаны» выступал за «Партизан» 12 лет назад

Рукавина перешел в «Партизан» из скромной команды «Бежания» в декабре 2006 года. Он сразу же ворвался в основной состав «черно-белых» и впечатлил не только родную публику. В мае 2007 года Антонио забил гол в самом важном матче для всех болельщиков «Партизана». Вечное дерби с «Црвеной Звездой» складывалось непросто, но правому защитнику удалось сравнять счет в той игре.

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«Партизан» тогда все-таки проиграл минимально, но Рукавина был действительно хорош. В следующем сезоне тренерский штаб назначил его одним из капитанов, Рукавина провел еще полгода в «Партизане», а затем переехал в Германию. За два с лишним миллиона евро его подписала дортмундская «Боруссия».

За год в «Партизане» Рукавина сыграл 34 матча, забил четыре гола и отдал три голевые передачи. Неудивительно, что Антонио с особой теплотой вспоминал то время и говорил, что жеребьевка получилась интересной для него еще по двум причинам. Во-первых, защитник сыграет против своего кума Зорана Тошича, который сейчас выступает в «Партизане». Во-вторых, встреча с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд» против еще одного друга — Неманьи Матича.

Напомним, что на групповом этапе казахстанский клуб стартует гостевым матчем с «МЮ» 19 сентября.