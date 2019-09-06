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16:30 (мск), источник: ТАСС

Семин надеется, что футболист «Локомотива» Алексей Миранчук сыграет против «Байера» в ЛЧ

МОСКВА, 6 сентября. /Корр. ТАСС Тимофей Нежданов/. Главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин надеется, что полузащитник железнодорожников Алексей Миранчук успеет восстановиться к матчу первого тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «Байера», который пройдет 18 сентября. Об этом специалист рассказал ТАСС.

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Источник: РИА "Новости"

Миранчук получил повреждение в первом тайме встречи восьмого тура чемпионата России против «Ростова» (1:2) и был заменен. В пятницу пресс-служба московского клуба сообщила, что Миранчук пропустит три недели. 23-летний футболист не поможет сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Шотландии (6 сентября) и Казахстана (9 сентября).

«Мы надеемся, что это ненадолго, — сказал Семин. — Мы должны иметь ввиду, что травмы будут вносить изменения в состав, это часть футбола. Для нас это большая потеря, Леша — образующий футболист, который играет важную роль в команде. Мы должны найти ему замену, но сейчас мне сложно сказать, кем можно было бы заменить Миранчука, но у нас будет время это обсудить, когда вернуться наши сборники».

«Я надеюсь на чудеса докторов, может, он все же успеет восстановиться к матчу с “Байером”. Нельзя недооценивать немецкую команду, она сейчас показывает чуть ли не лучшую игру в чемпионате Германии. У нас все команды в группе (также в группе выступят итальянский “Ювентус” и испанский “Атлетико” — прим. ТАСС) высочайшего уровня», — заключил Семин.

В текущем сезоне Миранчук провел восемь матчей в чемпионате России, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. «Локомотив» после восьми туров занимает пятое место в турнирной таблице.

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