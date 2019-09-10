Около 200 болельщиков поддержат «Краснодар» в гостевом матче Лиги Европы с «Базелем»

Матч между «Базелем» и «Краснодаром» пройдет 19 сентября на стадионе «Санкт-Якоб Парк», вместимость которого составляет 38 512 человек. Игра начнется в 19:55 мск.
«На матче ожидается более 100 болельщиков “Краснодара”, у швейцарцев запросили 200 билетов на гостевой сектор», — сообщили ТАСС в пресс-службе российского клуба.
Помимо «Базеля», соперниками «Краснодара» по группе C в Лиге Европы являются испанский «Хетафе» (дома — 3 октября, на выезде — 12 декабря) и турецкий «Трабзонспор» (дома — 24 октября, на выезде — 7 ноября). Ответную встречу против швейцарского клуба «Краснодар» на своем поле проведет 28 ноября.