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09:53 (мск), источник: БЕЛТА

Футболистки «Минска» сыграют с «Цюрихом» в 1/16 финала женской Лиги чемпионов

11 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболистки «Минска» проведут сегодня стартовый поединок плей-офф Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На поле ФК «Минск» чемпионки Беларуси в первом поединке 1/16 финала примут швейцарский «Цюрих». Игру, которая начнется в 17.00, будет судить шведская бригада арбитров во главе с Тесс Улофссон. Ее ассистентками станут Йозефин Аронссон и Эмели Эльфстран, резервный рефери — Сара Перссон. Вход на трибуны свободный. Ответный матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 26 сентября в Цюрихе.

Белорусский и швейцарский клубы в прошлые годы дважды встречались в матчах квалификационного раунда чемпионской Лиги. В 2014 году «Минск» и «Цюрих» сыграли вничью — 1:1, причем для белорусок это был дебютный поединок в главном клубном турнире, в 2017 году соперники также разошлись миром — 0:0.

В квалификации нынешнего сезона ЛЧ минчанки, которых тренирует украинский специалист Владимир Рева, заняли первое место в отборочной группе 4, матчи которой проходили в украинском Харькове. В первом туре «Минск» разгромил люксембургский клуб «Беттамбур» — 12:0, затем одолел хорватский «Сплит» со счетом 2:1, а в решающем матче обыграл харьковский клуб «Жилстрой-1» — 2:0.

В прошлом сезоне женской Лиги чемпионов победительницами стали футболистки французского «Лиона», разгромившие в финальном поединке испанскую «Барселону» со счетом 4:1.

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