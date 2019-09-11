Футболистки «Минска» сыграют с «Цюрихом» в 1/16 финала женской Лиги чемпионов

На поле ФК «Минск» чемпионки Беларуси в первом поединке 1/16 финала примут швейцарский «Цюрих». Игру, которая начнется в 17.00, будет судить шведская бригада арбитров во главе с Тесс Улофссон. Ее ассистентками станут Йозефин Аронссон и Эмели Эльфстран, резервный рефери — Сара Перссон. Вход на трибуны свободный. Ответный матч за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов состоится 26 сентября в Цюрихе.

Белорусский и швейцарский клубы в прошлые годы дважды встречались в матчах квалификационного раунда чемпионской Лиги. В 2014 году «Минск» и «Цюрих» сыграли вничью — 1:1, причем для белорусок это был дебютный поединок в главном клубном турнире, в 2017 году соперники также разошлись миром — 0:0.

В квалификации нынешнего сезона ЛЧ минчанки, которых тренирует украинский специалист Владимир Рева, заняли первое место в отборочной группе 4, матчи которой проходили в украинском Харькове. В первом туре «Минск» разгромил люксембургский клуб «Беттамбур» — 12:0, затем одолел хорватский «Сплит» со счетом 2:1, а в решающем матче обыграл харьковский клуб «Жилстрой-1» — 2:0.