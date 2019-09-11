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14:24 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА опубликовал заявку на Лигу Европы

ЦСКА отправил в УЕФА заявку для участия в Лиге Европы сезона-2019/20, сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В основной список вошли 23 футболиста, в список B — пятеро.

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.

Защитники: Мариу Фернандес, Виктор Васин, Кирилл Набабкин, Хердур Магнуссон, Седрик Гогуа, Звонимир Шарлия, Георгий Щенников, Вадим Карпов, Игорь Дивеев.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Никола Влашич, Алан Дзагоев, Лукас Сантос, Арнор Сигурдссон, Константин Кучаев, Кристиян Бистрович, Яка Бийол, Иван Обляков.

Нападающие: Федор Чалов, Такума Нисимура.

В список «B» для молодых игроков и воспитанников клуба включены Наир Тикнизян, Константин Марадишвили, Тигран Аванесян, Максим Елеев и Антон Крачковский.

ЦСКА сыграет в группе Н с «Эспаньолом», «Ференцварошем» и «Лудогорцем».

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