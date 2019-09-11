Текущие события
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор
Боливия
30
Футбол. Сборные
03:00
США
Уругвай
11
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Венесуэла
00
Футбол. Сборные
04:30
Гондурас
Чили
21
Футбол. Сборные
05:00
Аргентина
Мексика
40
Футбол. Сборные
06:00
Бразилия
Перу
01
Все события
Фоторепортажи
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
15Как Овечкин фотографируется со звездами
16:12 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Локомотив» заявил 29 футболистов на Лигу чемпионов

«Локомотив» на своем официальном сайте опубликовал заявку на Лигу чемпионов.

Наверх

В список А попали 22 футболиста, в список Б — семь.

Список А

Вратари: Гильерме, Медведев, Коченков.

Защитники: Живоглядов, Идову, Хеведес, Чорлука, Мурило, Ротенберг, Кверквелия.

Полузащитники: Баринов, Крыховяк, Антон Миранчук, Коломейцев, Игнатьев, Жоау Мариу, Рыбус, Алексей Миранчук.

Нападающие: Смолов, Жемалетдинов, Эдер, Джорджевич.

Список Б

Вратарь: Сухорученко.

Защитник: Лысов.

Полузащитники: Дорофеев, Куликов, Рыбчинский, Титков, Тугарев.

Соперниками «Локо» по групповому турниру Лиги чемпионов будут «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
«Спи крепко». Российскому призеру Олимпиады грозит тюремный срок
Менеджер Нурмагомедова назвал возможного следующего соперника
ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ
«Девочка на шаре» и дочь Тутберидзе: кто выступит в Челябинске
Стало известно название нового футбольного еврокубкового турнира
«Не парься, это гонки»: Петров рассказал о совете Шумахера
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь