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18:15 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Рязань-ВДВ» пропустила девять безответных мячей в матче женской ЛЧ

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Футболистки «Рязани-ВДВ» проиграли на своем поле французскому «Лиону» в первом матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов.

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Встреча, прошедшая в среду в Рязани, завершилась со счетом 9:0 в пользу «Лиона». В составе действующего победителя турнира хет-трики оформили Ада Хегерберг (27-я, 39-я и 70-я минуты), забившая третий мяч с пенальти, и Венди Ренар (31, 77, 90). Еще по одному голу забили Дженнифер Марожан (12, с пенальти), Амандин Анри (37) и Амель Мажри (78, с пенальти).

Ответный матч состоится 25 сентября во Франции.

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