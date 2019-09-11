«Рязань-ВДВ» пропустила девять безответных мячей в матче женской ЛЧ
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Футболистки «Рязани-ВДВ» проиграли на своем поле французскому «Лиону» в первом матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов.
МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Футболистки «Рязани-ВДВ» проиграли на своем поле французскому «Лиону» в первом матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов.
Встреча, прошедшая в среду в Рязани, завершилась со счетом 9:0 в пользу «Лиона». В составе действующего победителя турнира
Ответный матч состоится 25 сентября во Франции.