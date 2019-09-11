«Рязань-ВДВ» пропустила девять безответных мячей в матче женской ЛЧ

Встреча, прошедшая в среду в Рязани, завершилась со счетом 9:0 в пользу «Лиона». В составе действующего победителя турнира хет-трики оформили Ада Хегерберг (27-я, 39-я и 70-я минуты), забившая третий мяч с пенальти, и Венди Ренар (31, 77, 90). Еще по одному голу забили Дженнифер Марожан (12, с пенальти), Амандин Анри (37) и Амель Мажри (78, с пенальти).