Текущие события
Футбол. Сборные
03:00
Эквадор
Боливия
30
Футбол. Сборные
03:00
США
Уругвай
11
Футбол. Сборные
03:00
Колумбия
Венесуэла
00
Футбол. Сборные
04:30
Гондурас
Чили
21
Футбол. Сборные
05:00
Аргентина
Мексика
40
Футбол. Сборные
06:00
Бразилия
Перу
01
Все события
Фоторепортажи
22Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
49Взгляды Медведевой и Тутберидзе, перфоманс для Загитовой. Главные фото прокатов сборной России
20:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Новый футбольный еврокубковый турнир будет называться «Лига конференций»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Новый клубный турнир под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) получит название «Лига конференций», сообщает Bild.

Наверх

Как отмечает издание, такой выбор сделала комиссия УЕФА, в сферу ответственности которой входит этот вопрос.

В прошлом году исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира в цикле 2021−2024 годов. Новый турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды. Победитель турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.

Читайте также
Суперкубок
КомандыКалендарь / результаты
Лига чемпионов
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
Украинская красотка обыграла двукратную чемпионку мира из России
«Спи крепко». Российскому призеру Олимпиады грозит тюремный срок
Менеджер Нурмагомедова назвал возможного следующего соперника
ЦСКА потерпел второе поражение в КХЛ
«Девочка на шаре» и дочь Тутберидзе: кто выступит в Челябинске
«Не парься, это гонки»: Петров рассказал о совете Шумахера
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь