Новый футбольный еврокубковый турнир будет называться «Лига конференций»

Как отмечает издание, такой выбор сделала комиссия УЕФА, в сферу ответственности которой входит этот вопрос.

В прошлом году исполнительный комитет УЕФА утвердил создание третьего клубного турнира в цикле 2021−2024 годов. Новый турнир будет проводиться по той же схеме, что Лига чемпионов и Лига Европы. На групповом этапе выступят 32 команды. Победитель турнира получит путевку в следующий розыгрыш Лиги Европы.