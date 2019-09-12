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20:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Глеб заявил, что хотел «втащить» Гвардьоле, который не выпустил его в финале Лиги чемпионов

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб, ранее выступавший за «Барселону», рассказал, почему он обижался на экс-тренера «Барсы» Хосепа Гвардьолу.

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Источник: РИА "Новости"

— Жалел, когда ушел из «Барселоны». Честно говоря, я сам виноват, — цитирует Глеба «Матч ТВ». — В силу того, что в моей личной жизни произошли некоторые события, я был очень нервным, никого не слушал. Когда мне Гвардьола говорил учить испанский, я воспринимал это агрессивно, целенаправленно шел на конфликт с ним. Конечно, какой тренер будет терпеть это, когда в «Барселоне» собрались лучшие из лучших — не ты, так другой. В тот момент о футболе даже не думал, я был просто злой на весь мир. В итоге все у меня пошло не так. В 2009 году мы выиграли Лигу чемпионов, но тогда я тоже был обижен. Все игры до финала я играл, а в главном матче Гвардьола не выпустил меня на поле, даже на скамейку запасных не посадил. Хотел ему втащить сразу после игры. А сейчас я спокоен, сейчас я его абсолютно понимаю и на его месте поступил бы точно также.

Александр Глеб провел 36 матчей за «Барсу» во всех турнирах и сделал три голевые передачи.

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