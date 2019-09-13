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10:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Фанаты «ПСЖ» пригрозили бойкотировать матч с «Реалом» из-за Неймара

Болельщики «Пари Сен-Жермен» по-прежнему настроены агрессивно по отношению к скандальному форварду команды Неймару, сообщает RMC Sport.

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Источник: AP 2019

По сведениям источника, руководство парижского клуба провело встречу с фанатами, но не сумело смягчить ситуацию. Ультрас угрожают вывесить нелицеприятные баннеры, направленные против Неймара, уже на ближайшей игре чемпионата Франции со «Страсбургом» 14 сентября, где Неймар впервые в новом сезоне выйдет на поле после травмы.

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Тем не менее руководство «ПСЖ» не останавливает попыток договориться с болельщиками команды, которые грозятся бойкотировать не только матч Лиги 1, но и встречу с мадридским «Реалом» в рамках 1-го тура группового раунда Лиги чемпионов. Эта игра состоится 18 сентября.

Минувшим летом бразилец признавался, что хочет вернуться в «Барселону», но сделка в итоге не состоялась.

После 4 туров во французской Лиге 1 лидируют 4 команды, набравшие по 9 очков, — «ПСЖ», «Ренн», «Ницца» и «Анже».

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