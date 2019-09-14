Сборные России, Сенегала и ОАЭ стали соперниками белорусов на ЧМ по пляжному футболу

Дебютант финального турнира мирового первенства сборная Беларуси на первом этапе выступит в группе С, где ее соперниками будут команды России, Сенегала и ОАЭ.
Составы остальных предварительных квартетов:
А — Парагвай, Швейцария, Япония, США.
В — Италия, Мексика, Уругвай, Таити.
D — Бразилия, Португалия, Нигерия, Оман.
По итогам первого этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп.
Финальный этап 20-го по счету чемпионата мира по пляжному футболу пройдет в Асунсьоне с 21 ноября по 1 декабря.
Два года назад на мировом форуме в столице Багамских островов Нассау чемпионом стала сборная Бразилия, разгромившая в финале команду Таити со счетом 6:0. Обладателями бронзовых медалей стали иранцы, победившие итальянцев — 5:3. Бразильцы 14 раз становились лучшими, по два золота у португальцев и россиян, одно — у французов. -0-