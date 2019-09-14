Сборные России, Сенегала и ОАЭ стали соперниками белорусов на ЧМ по пляжному футболу

Дебютант финального турнира мирового первенства сборная Беларуси на первом этапе выступит в группе С, где ее соперниками будут команды России, Сенегала и ОАЭ.

Читайте также Определились соперники сборной России по группе на ЧМ по пляжному футболу

Составы остальных предварительных квартетов:

А — Парагвай, Швейцария, Япония, США.

В — Италия, Мексика, Уругвай, Таити.

D — Бразилия, Португалия, Нигерия, Оман.

По итогам первого этапа в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп.

Финальный этап 20-го по счету чемпионата мира по пляжному футболу пройдет в Асунсьоне с 21 ноября по 1 декабря.