Пропустить нельзя! Сколько будет стоить посещение матча «Астаны» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Vesti.kz подсчитали, во сколько примерно обойдется поездка в Нур-Султан для просмотра встречи «Астаны» с «МЮ».

12 сентября в продажу поступили абонементы на матчи Лиги Европы. Помимо покупки билетов на матч, гостям столицы придется раскошелиться на проезд, проживание и питание. В связи с этим предлагаем вашему вниманию ознакомиться с тем, сколько это может стоить.

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Самый минимальный размер денежных вложений достигает 28 тысяч тенге. В эту стоимость входят билеты на плацкарт поезда в Нур-Султан (10 тысяч), пользование общественным транспортом (шесть поездок на автобусе), проживание в хостеле на одну ночь (3000 тенге) и 10 тысяч тенге на питание в эти дни. Самые дешевые билеты на места за воротами обойдутся в 4000 тенге.

Тем, кто предпочитает провести это путешествие с удобствами, придется раскошелиться примерно на 70 тысяч тенге. Съемная квартира обойдется в 10 тысяч тенге, на питание можно потратить столько же, а на такси около 4000. Билеты на крайние сектора вдоль боковой линии обойдутся в 16 тысяч тенге, а перелет посредством бюджетных авиалиний — от 30 тысяч тенге в обе стороны.

Если вы считаете, что экономия денег — это не ваше, то можете без особых проблем купить билеты на лучшие места стоимостью 55 тысяч тенге, арендовать номер в хорошей гостинице в пределах 25 тысяч тенге и позволить себе сходить в неплохой ресторан, оставив там около 20 тысяч тенге. Помимо этого, можно выбрать основного национального авиаперевозчика, заплатив более 60 тысяч тенге. Общие затраты в этом случае превысят 150 тысяч тенге, но вы сможете провести этот день на высшем уровне.

При этом нужно учитывать, что на такие матчи всегда возникает ажиотаж и цены на все, соответственно, могут увеличиться.