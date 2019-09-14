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13:43 (мск), источник: Vesti.kz

Пропустить нельзя! Сколько будет стоить посещение матча «Астаны» с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

28 ноября чемпион Казахстана по футболу «Астана» в рамках группового раунда Лиги Европы примет на своем стадионе английский «Манчестер Юнайтед». Исторический матч вызвал большой ажиотаж в Казахстане, и желающих посетить столицу в этот день будет немало.

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Vesti.kz подсчитали, во сколько примерно обойдется поездка в Нур-Султан для просмотра встречи «Астаны» с «МЮ».

12 сентября в продажу поступили абонементы на матчи Лиги Европы. Помимо покупки билетов на матч, гостям столицы придется раскошелиться на проезд, проживание и питание. В связи с этим предлагаем вашему вниманию ознакомиться с тем, сколько это может стоить.

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Самый минимальный размер денежных вложений достигает 28 тысяч тенге. В эту стоимость входят билеты на плацкарт поезда в Нур-Султан (10 тысяч), пользование общественным транспортом (шесть поездок на автобусе), проживание в хостеле на одну ночь (3000 тенге) и 10 тысяч тенге на питание в эти дни. Самые дешевые билеты на места за воротами обойдутся в 4000 тенге.

Тем, кто предпочитает провести это путешествие с удобствами, придется раскошелиться примерно на 70 тысяч тенге. Съемная квартира обойдется в 10 тысяч тенге, на питание можно потратить столько же, а на такси около 4000. Билеты на крайние сектора вдоль боковой линии обойдутся в 16 тысяч тенге, а перелет посредством бюджетных авиалиний — от 30 тысяч тенге в обе стороны.

Если вы считаете, что экономия денег — это не ваше, то можете без особых проблем купить билеты на лучшие места стоимостью 55 тысяч тенге, арендовать номер в хорошей гостинице в пределах 25 тысяч тенге и позволить себе сходить в неплохой ресторан, оставив там около 20 тысяч тенге. Помимо этого, можно выбрать основного национального авиаперевозчика, заплатив более 60 тысяч тенге. Общие затраты в этом случае превысят 150 тысяч тенге, но вы сможете провести этот день на высшем уровне.

При этом нужно учитывать, что на такие матчи всегда возникает ажиотаж и цены на все, соответственно, могут увеличиться.

Напомним, что, помимо «МЮ», соперниками «Астаны» по группе Лиги Европы стали сербский «Партизан» и голландский «АЗ Алкмар». Первый матч казахстанская команда проведет в ночь на 20 сентября, где на выезде сыграет с «Манчестер Юнайтед». Затем 3 октября «Астана» проведет первый домашний матч в группе Лиги Европы, где примет «Партизан».

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