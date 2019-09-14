Гендиректор «Зенита» отметил в составе «Лиона» футболиста Дембеле перед матчем ЛЧ

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Матч между «Зенитом» и «Лионом» состоится 17 сентября во Франции. Игра начнется в 19:55 мск.

«Старт всегда очень важен, — сказал Медведев. — У “Лиона” очень сильное нападение: Мусса Дембеле в четырех матчах забил пять мячей, это очень сильный нападающий. Но я думаю, наш тренерский штаб найдет рецепты того, как противостоять их атакующей мощи».

«Что касается упущенной победы в матче с “Амьеном” (соперник “Зенита” в матче пятого тура чемпионата Франции упустил победу, пропустив на второй компенсированной ко второму тайму минуте, — прим. ТАСС), европейский турнир и внутренний чемпионат — это совершенно разные соревнования. Здесь короткий групповой этап, всего шесть игр, и каждая очень важна», — отметил генеральный директор петербургского клуба.

Также представитель руководства сине-бело-голубых вспомнил матчи против французского клуба в Лиге чемпионов сезона-2015/16, тогда «Зенит» одержал две победы над «Лионом» (3:1 — дома, 2:0 — на выезде).

«Мы с “Лионом” уже играли, но это было в 2015 году, тогда была другая команда. Хочу, чтобы ребята стартовали хорошо. Призываю болельщиков со всей страны поддерживать “Зенит” и “Локомотив” в Лиге чемпионов», — резюмировал Медведев.

«Зенит» в Лиге чемпионов — 2019/20