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15:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Антон Миранчук не сыграет за «Локомотив» в матче с «Байером» из-за травмы

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук из-за травмы стопы не сыграет в матче группового этапа Лиги чемпионов с леверкузенским «Байером», сообщил РИА Новости генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Антон Миранчук получил травму в первом тайме матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» в субботу (1:0). Стартовую встречу в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проведет 18 сентября на выезде с леверкузенским «Байером».

«МРТ показала, что у Антона травма стопы, но сроки восстановления пока не ясны. Будем сейчас в Германии и там проконсультируемся. В матче с “Байером” он уже точно не сыграет, а дальше посмотрим», — сказал Кикнадзе по телефону.

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