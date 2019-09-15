Антон Миранчук не сыграет за «Локомотив» в матче с «Байером» из-за травмы
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук
МОСКВА, 15 сен — РИА Новости, Вероника Столбунова. Полузащитник московского футбольного клуба «Локомотив» Антон Миранчук
Антон Миранчук получил травму в первом тайме матча 9-го тура РПЛ с «Сочи» в субботу (1:0). Стартовую встречу в рамках группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» проведет 18 сентября на выезде с леверкузенским «Байером».
«МРТ показала, что у Антона травма стопы, но сроки восстановления пока не ясны. Будем сейчас в Германии и там проконсультируемся. В матче с “Байером” он уже точно не сыграет, а дальше посмотрим», — сказал Кикнадзе по телефону.