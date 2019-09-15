Текущие события
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
Хетафе
Футбол. Зарубежный
19:30
Вальядолид
Осасуна
11
Футбол. Премьер-лига
19:00
Краснодар
Крылья Советов
42
Футбол. Зарубежный
19:00
Падерборн
Шальке-04
15
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Сассуоло
42
Футбол. Зарубежный
18:30
Уотфорд
Арсенал
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Сент-Этьен
Тулуза
22
Футбол. Первый дивизион
17:30
Армавир
Чертаново
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Сельта
Гранада
02
Футбол. Премьер-лига
16:30
Тамбов
ЦСКА
02
Футбол. Зарубежный
16:30
Хоффенхайм
Фрайбург
03
Футбол. Зарубежный
16:00
Борнмут
Эвертон
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Нант
Реймс
10
Футбол. Зарубежный
16:00
Брешиа
Болонья
34
Футбол. Зарубежный
16:00
Парма
Кальяри
13
Футбол. Зарубежный
16:00
СПАЛ
Лацио
21
Футбол. Зарубежный
15:00
Алавес
Севилья
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Рубин
21
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа
Аталанта
12
Футбол. Зарубежный
13:00
Эйбар
Эспаньол
12
Все события
Фоторепортажи
8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
10«Спартак» проиграл «Уралу»
20:43 (мск), источник: Vesti.kz

Защитник «Астаны»: В матче с «Манчестер Юнайтед» осуществим мечту детства

Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко после волевой победы над «Шахтером» в КПЛ поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением об игре с английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.

Наверх

Сегодня, 15 сентября, столичный клуб на своем поле обыграл карагандинцев со счетом 2:1, благодаря курьезному автоголу.

Читайте также
Курьезный автогол принес «Астане» волевую победу над «Шахтером»

— Мы два матча перед этим проиграли. Сегодня сделали максимум. Да, чуть-чуть нам повезло, что мяч в свои ворота залетел. Идем дальше, будем плодотворно готовиться к «МЮ». Уже завтра улетаем и там будем готовиться. Хотим показать хороший футбол и порадовать наших болельщиков насколько это возможно. Игру будет смотреть весь мир, — отметил Шомко.

— А личное предвкушение есть, что впереди «Олд Траффорд» и «МЮ»?
— Это здорово. Это классно для футболиста, когда мечтаешь. Думаю, в детстве много кто мечтал оказаться там. И детская мечта осуществится. Поедем туда и не будем просто прогуливаться по полю, а будем играть и отдаваться игре.

Матч «МЮ» — «Астана» пройдет в рамках первого тура группового этапа ЛЕ в ночь с 19 на 20 сентября и начнется в 00:45 по времени Нур-Султана. Также в группе L выступают голландский «АЗ Алкмар» и сербский «Партизан».

Читайте также
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Манчестер Юнайтед
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
"Сарыарка" победила после нулевой ничьей в основное время, а "Торпедо" отыгралось с 0:2
Испания - чемпион мира по баскетболу. А ведь Россия ее громила
«Почему не уволен Кононов?». Встреча «Спартака» с болельщиками
«Бистро» по-армейски. ЦСКА вырвал победу у «Тамбова»
Угроза для Хабиба. Боец, который вырубает соперников за раунд
Скандальный хоккеист обвинен в мошенничестве на 45 миллионов
Месиво вместо лица. Тайсон Фьюри устроил кровавый бой
Во время футбольного матча вспыхнул пожар на стадионе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь