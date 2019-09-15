Защитник «Астаны»: В матче с «Манчестер Юнайтед» осуществим мечту детства

Сегодня, 15 сентября, столичный клуб на своем поле обыграл карагандинцев со счетом 2:1, благодаря курьезному автоголу.

— Мы два матча перед этим проиграли. Сегодня сделали максимум. Да, чуть-чуть нам повезло, что мяч в свои ворота залетел. Идем дальше, будем плодотворно готовиться к «МЮ». Уже завтра улетаем и там будем готовиться. Хотим показать хороший футбол и порадовать наших болельщиков насколько это возможно. Игру будет смотреть весь мир, — отметил Шомко.

— А личное предвкушение есть, что впереди «Олд Траффорд» и «МЮ»?

— Это здорово. Это классно для футболиста, когда мечтаешь. Думаю, в детстве много кто мечтал оказаться там. И детская мечта осуществится. Поедем туда и не будем просто прогуливаться по полю, а будем играть и отдаваться игре.