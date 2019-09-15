Защитник «Астаны»: В матче с «Манчестер Юнайтед» осуществим мечту детства
Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко после волевой победы над «Шахтером» в КПЛ поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением об игре с английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
Защитник «Астаны» Дмитрий Шомко после волевой победы над «Шахтером» в КПЛ поделился с корреспондентом Vesti.kz мнением об игре с английским «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы.
Сегодня, 15 сентября, столичный клуб на своем поле обыграл карагандинцев со счетом 2:1, благодаря курьезному автоголу.
— Мы два матча перед этим проиграли. Сегодня сделали максимум. Да,
— А личное предвкушение есть, что впереди «Олд Траффорд» и «МЮ»?
— Это здорово. Это классно для футболиста, когда мечтаешь. Думаю, в детстве много кто мечтал оказаться там. И детская мечта осуществится. Поедем туда и не будем просто прогуливаться по полю, а будем играть и отдаваться игре.
Матч «МЮ» — «Астана» пройдет в рамках первого тура группового этапа ЛЕ в ночь с 19 на 20 сентября и начнется в 00:45 по времени