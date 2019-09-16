Босниец Пельто рассудит «Лудогорец» и ЦСКА в матче Лиги Европы
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Босниец Ирфан Пельто назначен главным арбитром матча группового этапа Лиги Европы между болгарским «Лудогорцем» и московским ЦСКА, сообщается на сайте УЕФА.
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Босниец Ирфан Пельто назначен главным арбитром матча группового этапа Лиги Европы между болгарским «Лудогорцем» и московским ЦСКА, сообщается на сайте УЕФА.
Встреча первого тура группы H состоится 19 сентября в Разграде.
Помогать Пельто будут: ассистенты арбитра — Сенад Ибрисимбегович, Давор Бельжо, четвертый рефери — Адмир Шехович (все — Босния и Герцеговина).