ФК «Локомотив» продал более 20 тыс. пакетов билетов на домашние матчи Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб «Локомотив» на данный момент продал более 20 тыс. пакетов билетов на домашние матчи команды в групповом турнире Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо.

В понедельник на официальном сайте «Локомотива» стартовала открытая продажа пакетов билетов на домашние игры Лиги чемпионов. На данный момент болельщики могут купить комплекты билетов на сектора Diamond и «Северный Экспресс». На другие сектора остается несколько свободных мест.

«РЖД-Арена», на которой «Локомотив» будет принимать матчи Лиги чемпионов, вмещает 27 320 зрителей. Соперниками вице-чемпионов России по группе D главного еврокубкового турнира являются испанский «Атлетико», итальянский «Ювентус» и немецкий «Байер». Домашние матчи против этих команд железнодорожники проведут 1 октября, 6 и 26 ноября соответственно.

«Сегодня началась открытая продажа пакетов, а не только для владельцев абонементов и клубных карт, — сказал Брейдо. — На данный момент мы продали уже более 20 тыс. пакетов. Безусловно, можно сказать, что клуб доволен этим показателем — он целиком и полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы уверены, что в ближайшее время все пакеты, которые поступили в открытую продажу, также будут реализованы».

«Однако, несмотря на отличные темпы продаж, хотелось бы отметить, что наш сайт работал далеко не идеально, и это доставило болельщикам много неудобств. Хотелось бы перед ними за это извиниться», — добавил он.

Клуб будет продавать билеты на отдельные матчи

«Отдельные билеты перед матчами в небольшом количестве все равно появятся. Это связано с тем, что, по регламенту УЕФА, мы обязаны предоставлять определенные квоты гостевым командам, но эти клубы по-разному могут распоряжаться ими: выкупать целиком или частично. Мы ожидаем в небольшом количестве возврат билетов, которые откладывались в рамках квоты для гостей. Перед матчами они будут реализованы отдельно — не как пакеты, а как билеты», — сообщил директор по связям с общественностью московского клуба.