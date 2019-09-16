ФК «Локомотив» продал более 20 тыс. пакетов билетов на домашние матчи Лиги чемпионов
«РЖД-Арена», на которой московский клуб будет принимать матчи Лиги чемпионов, вмещает 27 320 зрителей.
«РЖД-Арена», на которой московский клуб будет принимать матчи Лиги чемпионов, вмещает 27 320 зрителей.
МОСКВА, 16 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Российский футбольный клуб «Локомотив» на данный момент продал более 20 тыс. пакетов билетов на домашние матчи команды в групповом турнире Лиги чемпионов. Об этом ТАСС сообщил директор по связям с общественностью московского клуба Кирилл Брейдо.
В понедельник на официальном сайте «Локомотива» стартовала открытая продажа пакетов билетов на домашние игры Лиги чемпионов. На данный момент болельщики могут купить комплекты билетов на сектора Diamond и «Северный Экспресс». На другие сектора остается несколько свободных мест.
«РЖД-Арена», на которой «Локомотив» будет принимать матчи Лиги чемпионов, вмещает 27 320 зрителей. Соперниками
«Сегодня началась открытая продажа пакетов, а не только для владельцев абонементов и клубных карт, — сказал Брейдо. — На данный момент мы продали уже более 20 тыс. пакетов. Безусловно, можно сказать, что клуб доволен этим показателем — он целиком и полностью соответствует нашим ожиданиям. Мы уверены, что в ближайшее время все пакеты, которые поступили в открытую продажу, также будут реализованы».
«Однако, несмотря на отличные темпы продаж, хотелось бы отметить, что наш сайт работал далеко не идеально, и это доставило болельщикам много неудобств. Хотелось бы перед ними за это извиниться», — добавил он.
«Отдельные билеты перед матчами в небольшом количестве все равно появятся. Это связано с тем, что, по регламенту УЕФА, мы обязаны предоставлять определенные квоты гостевым командам, но эти клубы
Первый матч в Лиге чемпионов сезона-2019/20 «Локомотив» проведет 18 сентября. В этот день железнодорожники в Леверкузене сыграют с местным «Байером». Начало игры — 22:00 мск.