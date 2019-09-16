Новичок соперника «Астаны» по Лиге Европы вошел в тройку самых дорогих игроков клуба

Источник: РИА "Новости"

Как известно, 5 августа он перешел из «Лестера» в «МЮ» за 87 миллионов евро при трансферной стоимости в 50 миллионов. На днях, согласно данным Transfermarkt, она достигла отметки в 70 миллионов.

В текущем сезоне английской премьер-лиги он отыграл во всех пяти турах, по итогам которых «красные дьяволы» с восемью очками расположились на четвертом месте.

Интересно, что скачок в цене помог 26-летнему Магуайру войти в тройку самых дорогих игроков клуба. На первом месте остался Поль Погба (100 миллионов), на втором — Маркус Рэшфорд (80 миллионов).