Новичок соперника «Астаны» по Лиге Европы вошел в тройку самых дорогих игроков клуба
Обновилась трансферная стоимость защитника сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, передает корреспондент Vesti.kz.
Обновилась трансферная стоимость защитника сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, передает корреспондент Vesti.kz.
Как известно, 5 августа он перешел из «Лестера» в «МЮ» за 87 миллионов евро при трансферной стоимости в 50 миллионов. На днях, согласно данным Transfermarkt, она достигла отметки в 70 миллионов.
В текущем сезоне английской
Интересно, что скачок в цене помог 26-летнему Магуайру войти в тройку самых дорогих игроков клуба. На первом месте остался Поль Погба (100 миллионов), на втором — Маркус Рэшфорд (80 миллионов).
Отметим, матчи группы L стартуют 19 сентября. В этот день «МЮ» дома примет «Астану», а «Партизан» на своем поле сыграет с «АЗ Алкмар». При этом белградская команда два домашних матча проведет без зрителей, так как была наказана за расистское поведение болельщиков во встрече третьего отборочного раунда Лиги Европы против турецкого «Йени Малатьяспора».