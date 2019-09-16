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16:30 (мск), источник: Vesti.kz

Новичок соперника «Астаны» по Лиге Европы вошел в тройку самых дорогих игроков клуба

Обновилась трансферная стоимость защитника сборной Англии по футболу и «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайра, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Как известно, 5 августа он перешел из «Лестера» в «МЮ» за 87 миллионов евро при трансферной стоимости в 50 миллионов. На днях, согласно данным Transfermarkt, она достигла отметки в 70 миллионов.

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В текущем сезоне английской премьер-лиги он отыграл во всех пяти турах, по итогам которых «красные дьяволы» с восемью очками расположились на четвертом месте.

Интересно, что скачок в цене помог 26-летнему Магуайру войти в тройку самых дорогих игроков клуба. На первом месте остался Поль Погба (100 миллионов), на втором — Маркус Рэшфорд (80 миллионов).

Отметим, матчи группы L стартуют 19 сентября. В этот день «МЮ» дома примет «Астану», а «Партизан» на своем поле сыграет с «АЗ Алкмар». При этом белградская команда два домашних матча проведет без зрителей, так как была наказана за расистское поведение болельщиков во встрече третьего отборочного раунда Лиги Европы против турецкого «Йени Малатьяспора».

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