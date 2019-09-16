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17:39 (мск), источник: Lenta.Ru

Месси вернулся

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси восстановился от травмы, полученной во время предсезонной подготовки команды. Об этом сообщается на сайте каталонцев.

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Аргентинец попал в число игроков, которые отправятся в Дортмунд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против местной «Боруссии». Отмечается, что Месси провел тренировку в основной группе, по итогам которой медицинский штаб одобрил его включение в состав.

Во время загрузки произошла ошибка.

Форвард получил травму икроножной мышцы в августе и пропустил начало сезона. Без него «Барселона» проиграла первый матч чемпионата Испании, а затем дважды победила и сыграла вничью. Набрав семь очков, команда идет на пятом месте в турнирной таблице.

Месси — капитан «Барселоны». Он играет за команду с 2004 года. Вместе с каталонцами аргентинец десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».

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