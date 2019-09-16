Месси вернулся
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси восстановился от травмы, полученной во время предсезонной подготовки команды. Об этом сообщается на сайте каталонцев.
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси восстановился от травмы, полученной во время предсезонной подготовки команды. Об этом сообщается на сайте каталонцев.
Аргентинец попал в число игроков, которые отправятся в Дортмунд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против местной «Боруссии». Отмечается, что Месси провел тренировку в основной группе, по итогам которой медицинский штаб одобрил его включение в состав.
Форвард получил травму икроножной мышцы в августе и пропустил начало сезона. Без него «Барселона» проиграла первый матч чемпионата Испании, а затем дважды победила и сыграла вничью. Набрав семь очков, команда идет на пятом месте в турнирной таблице.
Месси — капитан «Барселоны». Он играет за команду с 2004 года. Вместе с каталонцами аргентинец десять раз становился чемпионом Испании, шесть раз — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».