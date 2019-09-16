Месси вернулся

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Аргентинец попал в число игроков, которые отправятся в Дортмунд на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов против местной «Боруссии». Отмечается, что Месси провел тренировку в основной группе, по итогам которой медицинский штаб одобрил его включение в состав.

Форвард получил травму икроножной мышцы в августе и пропустил начало сезона. Без него «Барселона» проиграла первый матч чемпионата Испании, а затем дважды победила и сыграла вничью. Набрав семь очков, команда идет на пятом месте в турнирной таблице.