У ЦСКА уже 8 травмированных. Кем Гончаренко будет играть в Лиге Европы и против «Краснодара»?

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ЦСКА страдает от травм уже месяц. Во всех 6 официальных матчах как минимум один армеец уходил с поля с повреждением. Сразу после перерыва на сборные в Саранске травмировались сразу два игрока: по информации Sport24, Седрик Гогуа потянул заднюю, а заменивший его Шарлия, видимо, недостаточно размялся и тоже повредил мышцы.

Прямо сейчас у ЦСКА 8 травмированных игроков. О двух (Дзагоеве и Щенникове) было известно еще до старта сезона, остальные сломались за последние 30 дней.

Источник: Sport24

На этой неделе команда Гончаренко сыграет два матча: на выезде против «Лудогорца» в Лиге Европы и дома против «Краснодара» в 10-м туре. Причем в РПЛ кроме травмированных не сыграют еще и Хердур Магнуссон с Иваном Обляковым, которые дисквалифицированы за 4-е желтые карточки.

Зато к «Краснодару» уже точно должен поправиться как минимум Звонимир Шарлия, который избежал серьезного повреждения и будет восстанавливаться в течение нескольких дней. Возможно, даже полетит вместе с командой в Болгарию. Как и Алан Дзагоев с Арнором Сигурдссоном — о ходе их восстановления Виктор Гончаренко положительно отзывался еще 1 сентября.

Сигурдссон с Дзагоевым вроде как тренируются. Оценим состояние Арнора на неделе. Возможно, ему еще придется пройти лечение. С Набабкиным сложнее: с мышечным повреждением, боюсь, это несколько недель. Виктор Гончаренко

К РПЛ должен восстановиться и Георгий Щенников. Он получил травму еще в июне, а указанные на официальном сайте сроки в 12 недель после операции истекают как раз 18 сентября.

Источник: Sport24

Даже если к «Краснодару» восстановится и Набабкин, то у ЦСКА просто не хватит центральных защитников на схему 3−4−3. Сегодня армейцы заявили в РПЛ 18-летнего крайнего бека Максима Елеева, но он тоже вряд ли дебютирует за основу. Видимо, Гончаренко придется вернуться к схеме с 4 защитниками. В этом сезоне ЦСКА играл таким образом только против «Крыльев Советов» (0:2) и выдал худший матч сезона.

Источник: Sport24