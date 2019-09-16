Тренер «Лиона»: «Зенит» — непростой соперник, но мы будем играть на победу

Источник: AFP 2019

Встреча группы G «Лион» — «Зенит» пройдет во вторник, 17 сентября, во Франции и начнется в 19:55 мск.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа G, 17.09.2019, 19:55 Лион - Зенит -

«Зенит» — непростой соперник. Это очень быстрая, квалифицированная команда, которая отлично действует в обороне, мало пропускает. В составе «Зенита» знаю Дугласа Сантоса. Он молод и в последнее время прогрессирует, способен сыграть и справа, и слева. (Артем) Дзюба тоже большой футболист. «Зенит» лидирует в своем чемпионате. Придется непросто, но будем играть на победу, — приводит слова Силвиньо официальный сайт УЕФА.

Защитник Джейсон Денайер отметил, что французский клуб хорошо подготовился к игре с «Зенитом».