Тренер «Лиона»: «Зенит» — непростой соперник, но мы будем играть на победу
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футболистов «Лиона» ожидает сложная игра с
МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футболистов «Лиона» ожидает сложная игра с
Встреча группы G «Лион» — «Зенит» пройдет во вторник, 17 сентября, во Франции и начнется в 19:55 мск.
«Зенит» — непростой соперник. Это очень быстрая, квалифицированная команда, которая отлично действует в обороне, мало пропускает. В составе «Зенита» знаю Дугласа Сантоса. Он молод и в последнее время прогрессирует, способен сыграть и справа, и слева. (Артем) Дзюба тоже большой футболист. «Зенит» лидирует в своем чемпионате. Придется непросто, но будем играть на победу, — приводит слова Силвиньо официальный сайт УЕФА.
Защитник Джейсон Денайер отметил, что французский клуб хорошо подготовился к игре с «Зенитом».
«Мы серьезно изучили “Зенит” и сделаем максимум для победы. В последнем матче чемпионата Франции с “Амьеном” (2:2) нам не хватило характера. Завтра нужно будет сыграть лучше, в том числе в атаке. Неважно, где матч — дома или в гостях. Побеждать надо всегда. Хотя понятно, что дома проще, здесь помогают болельщики», — заявил футболист.