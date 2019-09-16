Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Астон Вилла
Вест Хэм Юнайтед
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино
Лечче
00
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Ахмат
21
Футбол. Премьер-лига
20:00
Динамо
Уфа
00
Футбол. Еврокубки
17.09
Лион
Зенит
Футбол. Еврокубки
17.09
Интер
Славия Пр
Все события
Фоторепортажи
8Испания — чемпион мира по баскетболу
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
18:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Лиона»: «Зенит» — непростой соперник, но мы будем играть на победу

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Футболистов «Лиона» ожидает сложная игра с санкт-петербургским «Зенитом» в матче группового этапа Лиги чемпионов, но при этом команда настроена одержать победу, заявил на предматчевой пресс-конференции главный тренер французского клуба Силвиньо.

Наверх
Источник: AFP 2019

Встреча группы G «Лион» — «Зенит» пройдет во вторник, 17 сентября, во Франции и начнется в 19:55 мск.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 17.09.2019, 19:55

Лион-Зенит-

«Зенит» — непростой соперник. Это очень быстрая, квалифицированная команда, которая отлично действует в обороне, мало пропускает. В составе «Зенита» знаю Дугласа Сантоса. Он молод и в последнее время прогрессирует, способен сыграть и справа, и слева. (Артем) Дзюба тоже большой футболист. «Зенит» лидирует в своем чемпионате. Придется непросто, но будем играть на победу, — приводит слова Силвиньо официальный сайт УЕФА.

Защитник Джейсон Денайер отметил, что французский клуб хорошо подготовился к игре с «Зенитом».

«Мы серьезно изучили “Зенит” и сделаем максимум для победы. В последнем матче чемпионата Франции с “Амьеном” (2:2) нам не хватило характера. Завтра нужно будет сыграть лучше, в том числе в атаке. Неважно, где матч — дома или в гостях. Побеждать надо всегда. Хотя понятно, что дома проще, здесь помогают болельщики», — заявил футболист.

Читайте также
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лион
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Природа щедро одарила ее красотой, чем она очень умело пользуется
Российская спортсменка продает подарок Путина: в чем дело?
Трусова попала в Книгу рекордов Гиннесса? Загитова давно уже там
Овечкин предложил внести изменения в хоккейные правила
У ЦСКА уже 8 травмированных. Кем Гончаренко будет играть в ЛЕ
Семак: Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию
Месси вернулся
«КАМАЗ» и «Спартак» сыграют в Кубке России в Набережных Челнах
«Ак Барс» продлил победную серию в КХЛ, обыграв «Северсталь»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь