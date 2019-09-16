«Астана» назвала состав на гостевой матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы
Футболисты «Астаны» сегодня, 16 сентября, отправились в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба.
Футболисты «Астаны» сегодня, 16 сентября, отправились в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба.
Команды встретятся в первом туре группы L. По времени
На предстоящую игру с «Астаной» отправились в следующем составе.
Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;.
Защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Жарко Томашевич, Дмитрий Шомко;.
Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рунар Мар Сигурьонссон, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Марин Томасов, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;.
Нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Фирмин Мубеле.
Отметим, что в группе L также играют голландский «АЗ Алкмар» и сербский «Партизан». В первом туре эти команды встретятся друг с другом в Белграде.