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21:11 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» назвала состав на гостевой матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Футболисты «Астаны» сегодня, 16 сентября, отправились в Англию на матч Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед», сообщает официальный сайт клуба.

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Источник: Reuters

Команды встретятся в первом туре группы L. По времени Нур-Султана игра пройдет в ночь с 19 на 20 сентября и начнется в 01:00.

На предстоящую игру с «Астаной» отправились в следующем составе.

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;.

Защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Жарко Томашевич, Дмитрий Шомко;.

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рунар Мар Сигурьонссон, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Марин Томасов, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;.

Нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Фирмин Мубеле.

Отметим, что в группе L также играют голландский «АЗ Алкмар» и сербский «Партизан». В первом туре эти команды встретятся друг с другом в Белграде.

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