«Астана» назвала состав на гостевой матч с «Манчестер Юнайтед» в Лиге Европы

Источник: Reuters

Команды встретятся в первом туре группы L. По времени Нур-Султана игра пройдет в ночь с 19 на 20 сентября и начнется в 01:00.

На предстоящую игру с «Астаной» отправились в следующем составе.

Вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;.

Защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Жарко Томашевич, Дмитрий Шомко;.

Полузащитники: Юрий Логвиненко, Рунар Мар Сигурьонссон, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Марин Томасов, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;.

Нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев, Фирмин Мубеле.