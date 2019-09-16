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21:36 (мск), источник: Sport24

«Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию». Семак — о первом матче в ЛЧ

Пресс-конференция «Зенита» перед «Лионом».

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Источник: Sport24

В своем последнем сезоне в ЛЧ (в 2015 году) «Зенит» тоже был в одной группе с «Лионом»: в гостях выиграли 2:0, дома — 3:1. Тогда Семак был ассистентом Виллаш-Боаша. А завтра дебютирует в ЛЧ в роли главного тренера.

В понедельник команда прилетела во Францию и уже опробовала поле стадиона «Групама Арена». А до этого Семак и полузащитник команды Магомед Оздоев ответили на вопросы журналистов. Первым начал футболист.

— «Лион» — сильная команда. В нашей группе команды примерно одинакового уровня. Нужно выходить на поле и с каждой командой добиваться результата. В Лионе есть хорошие игроки в линии атаке. Но у нас тоже прекрасный коллектив, который может добавить сопернику проблемы.

— У Мамманы консультировались по поводу игры «Лиона»?
— С тех пор, как Маммана здесь играл, в «Лионе» многое поменялось. Но в целом он сказал, что здесь хорошая команда.

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Сергей Богданович был более многословным.

— Кто завтра не сможет сыграть и когда вернется Малком?
— Прилетели все, кроме Малкома. Надеюсь, что он скоро будет готов играть. Он уже работает в общей группе.

— Главный тренер «Лиона» Сильвиньо только начинает свой тренерский путь. Лига чемпионов — первый серьезный опыт для него. Этим можно будет воспользоваться?
— То что у Сильвиньо нет большого тренерского опыта — ничего страшного. Все когда-то начинают. Команда играет дома и будет играть на победу.

— Вы в свое время играли в «ПСЖ». Рады вернуться в эту страну?
— Всегда с удовольствием возвращаюсь во Францию.

— «Лион» в этом сезоне не очень удачно играет дома…
— Пока «Лион» провел не так много матчей, чтобы говорить о том, что они часто не выигрывают дома. Уверен, в чемпионате они будут подниматься.

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— Две победы в РПЛ помогут лучше подготовиться к старту в Лиге чемпионов?
— Лига чемпионов — другой турнир. Группа у нас сложная. Проводить параллели с РПЛ нет смысла.

— Что в целом скажете о сопернике?
— «Лион» — молодая команда, которая в конце прошлого сезона продала некоторых своих игроков. Кого-то купила за серьезные деньги. Думаю, потенциал у команды огромный. В «Лионе» есть игроки, которые могут бить с дальней дистанции. Нам нужно постараться не допускать этого.

— Какие шансы завтра сыграть у Караваева?
— Шансы есть. Вячеславу надо немного адаптироваться в команде. Кто сильнее, тот и будет играть.

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— Защитник «Лиона» Джейсон Денайер восстановился после травмы и наверняка сможет выйти завтра на поле.
— Знаем, что Денайер восстановился. А кто будет играть у «Лиона» — решать главному тренеру. Мы будем играть вне зависимости от того, кто завтра выйдет у Лиона.

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