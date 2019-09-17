Она вернулась! Главные матчи первого тура Лиги чемпионов

«Боруссия» (Германия) — «Барселона» (Испания)
17 сентября, 22:00 мск
Боруссия Д-Барселона-
Пожалуй, самая впечатляющая вывеска вторника. «Боруссия» и «Барселона» впервые встретятся в Лиге чемпионов, где в этом сезоне жребий свел их с итальянским «Интером» и чешской «Спартой» в группе F.
Статус каталонцев привычно делает их одними из фаворитов любого турнира, но на данный момент команда Эрнесто Вальверде точно является уязвимой. «Барселона» вошла в сезон не лучшим образом, набрав после четырех туров чемпионата Испании лишь семь очков. И если на своем поле каталонцы одержали две победы с крупным счетом (5:2), то на выезде сине-гранатовые пока выглядят очень блекло.
«Боруссия» вполне может воспользоваться этим в Дортмунде, но осложнит жизнь хозяевам восстановившийся от травмы лидер и капитан «Барселоны» Лионель Месси. Правда, аргентинец еще не выходил на поле в нынешнем сезоне, так что его состояние наверняка будет далеким от идеала. Зато на руку форварду в плане мотивации может сыграть затянувшаяся разлука с футболом.
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За время отсутствия аргентинца в составе «Барсы» зажигал 16-летний вундеркинд Ансу Фати, успевший побить несколько рекордов. Будет любопытно, если в ближайшем матче вингер поработает на поле уже в связке с Месси.
А кто зажигает у «Боруссии»? Прежде всего звездное трио Марко Ройса, Джейдона Санчо и Пако Алькасера, которые забили уже десять мячей за четыре тура Бундеслиги. Всего на счету дортмундцев 13 голов на этом отрезке чемпионата Германии, где они играют результативнее всех. К слову, в турнирной таблице «Боруссия» идет на втором месте с девятью очками после трех убедительных побед и неожиданного поражения от новичка Бундеслиги «Униона».
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Таким образом, однозначного фаворита в этом противостоянии на данном этапе выделить сложно: обе команды только набирают ход в новом сезоне и не обходятся без сбоев. Но уже сейчас и «Боруссия», и «Барселона» способны произвести фурор в нападении, поэтому зрители вправе ждать от этого матча результативного футбола.
«Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)
17 сентября, 22:00 мск
Наполи-Ливерпуль-
В прошлом сезоне Лиги чемпионов команды уже встречались на групповом этапе, и тогда их матч в последнем туре решил судьбу путевки в плей-офф. Сильнее оказался «Ливерпуль», который затем пришел к победе в главном еврокубковом турнире. На этот раз оба клуба наверняка смогут избежать подобной нервотрепки, так как другие участники группы Е — австрийский «Ред Булл» и бельгийский «Генк» — находятся на совершенно ином уровне.
Тем интереснее видится новый виток очной борьбы «Наполи» и «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа подошла к нему со стопроцентным результатом на старте Английской Премьер-лиги (АПЛ). Пять побед подряд позволили «Ливерпулю» уже организовать себе солидный отрыв, в атаке продолжают творить Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино, а оборона во главе с Вирджилом ван Дейком смотрится уверенно даже при травмированном основном вратаре Алиссоне.
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«Наполи» нужно очень постараться, чтобы всерьез противостоять такой силе. В этом плане даже хорошо, что неаполитанцы уже во втором туре Серии А сыграли с «Ювентусом». Да, уступили (3:4), но зато проверили себя на фоне главной итальянской команды последних лет. Теперь настал черед главной команды прошлого европейского сезона.
«Челси» (Англия) — «Валенсия» (Испания)
17 сентября, 22:00 мск
Этот матч мог бы вызывать большее внимание аудитории, если бы не перестройка в обоих клубах, которая сказывается на их стабильности. Но для кого-то такие изменения способны стать лишь дополнительным стимулом присмотреться к обновленным «Челси» и «Валенсии».
Лондонцы в межсезонье поменяли главного тренера, пригласив на этот пост легенду клуба Фрэнка Лэмпарда. Трансферный бан «Челси» и уход лидера команды Эдена Азара привел к необходимости сделать существенную ставку на молодых игроков. Такой шаг уже дает плоды: все 11 голов команды в пяти турах АПЛ забили свои воспитанники (каждый не старше 21 года). Форвард Тэдди Абрахам вовсе отличился семь раз и возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Англии.
Во время загрузки произошла ошибка. Челси-Валенсия-
По результативности «Челси», вообще, уступает только «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», но и пропускают лондонцы чуть ли не больше всех: тоже 11 голов. Так что Лэмпарду еще предстоит немало поработать над поиском баланса между линиями и достижением стабильности в результатах. Пока «Челси» в этом сезоне по два раза побеждал, играл вничью и проигрывал (в том числе «Ливерпулю» за Суперкубок УЕФА).
А вот у «Валенсии» перестройка началась совсем недавно. На прошлой неделе был уволен главный тренер команды Марселино Тораль, в качестве причины СМИ называли конфликт между ним и президентом клуба. Сам специалист позже высказался о том, что руководству «Валенсии» не нужна была победа в Кубке Испании прошлого сезона. Тогда «летучие мыши» обыграли в финале «Барселону». К слову, именно перед матчем с каталонцами Марселино был уволен.
Эту игру «Валенсия» под руководством Альберта Селадеса проиграла без вариантов, только на последней минуте сумев сделать счет более-менее приемлемым (2:5). Кстати, не без участия Дениса Черышева, отдавшего голевой пас. Теперь интересно, продолжит ли буксовать команда на фоне ухода главного тренера и негативного информационного поля. Матч против «Челси» как раз может прояснить ситуацию.
«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)
18 сентября, 22:00 мск
ПСЖ-Реал-
Переходя к матчам среды, необходимо обратить внимание на группу А, где в первом же туре встретятся беспрекословные претенденты на место в плей-офф. Все-таки должно произойти спортивное чудо, чтобы «Реал» и «ПСЖ» испытали серьезные проблемы в матчах с турецким «Галатасараем» и бельгийским «Брюгге».
За последние четыре сезона мадридцы дважды выбивали парижан из розыгрыша Лиги чемпионов. Собственно, самый титулованный французский клуб за это время так и не смог приблизиться к своей цели взять главный еврокубок. В этом смысле «Реал», выигравший четыре Лиги чемпионов в нынешнем десятилетии, видится для «ПСЖ» одним из основных раздражителей на международном уровне.
При этом клубы успели активно совместно поработать в минувшее трансферное окно. «Реал» был в числе претендентов на футболиста «ПСЖ» Неймара, который не хотел продолжать карьеру во Франции. Однако парижане не договорились ни с мадридцами, ни с «Барселоной», и скандальный бразилец остался в команде. В последнем матче чемпионата Франции Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и ударом через себя забил победный гол «Страсбуру». Тем печальнее, что форвард из-за дисквалификации не сможет показать себе в игре с «Реалом».
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Но одним Неймаром переговоры между клубами не ограничились. «Реал» и «ПСЖ» заключили любопытную вратарскую сделку, в рамках которой в Мадрид на правах аренды перебрался Альфонс Ареола, а в обратном направлении на полноценной основе проследовал Кейлор Навас.
В среду на поле с высокой вероятностью появится только Навас, работы у которого должно быть немало. Все-таки на данный момент «Реал» имеет явный перевес в атакующей мощи, так как у «ПСЖ», помимо Неймара, не сыграет травмированный Килиан Мбаппе. Под вопросом и участие в матче Эдинсона Кавани, который тоже восстанавливается после повреждения.
«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия)
18 сентября, 22:00 мск
Этот матч должен быть особенно интересен болельщикам «Локомотива», потому что столичный клуб вместе с немецким «Байером» также возьмет старт в группе D. В таком квартете «Атлетико» и «Ювентус» выглядят явными фаворитами, поэтому любая потеря очков с их стороны может сыграть на руку менее статусным конкурентам.
Атлетико-Ювентус-
А борьба между мадридцами и туринцами обещает быть жаркой. Еще свежи в памяти моменты их противостояния в 1/8 финала прошлой Лиги чемпионов, когда «Ювентус» отыгрался (3:0) после поражения в первой встрече со счетом 0:2. Главным символом тех матчей стали недвусмысленные жесты со стороны сначала Диего Симеоне, а затем Криштиану Роналду.
Сейчас они вновь будут в центре внимания. Симеоне строит новый «Атлетико» после ухода нескольких лидеров команды, а Роналду просто остается самим собой — одним из лучших футболистов современности. Стоит отметить, что за время карьеры португальца «матрасники» стали для него одними из любимых соперников: Криштиану забил 22 гола в 31 матче против мадридцев.
Сложно сказать, какая из команд сейчас находится в лучшей форме. Обе выдали мини-серию из побед на старте национальных чемпионатов, но в последнем туре оступились: «Ювентус» разошелся нулевой ничьей с «Фиорентиной», а «Атлетико» уступил «Реалу Сосьедад». При этом обе команды традиционно входят в число лучших в мире по игре в обороне, но в нынешнем сезоне они не обходятся без проблем в защитной линии. Будут ли результативные ошибки в их очном матче — увидим в среду.