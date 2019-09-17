Она вернулась! Главные матчи первого тура Лиги чемпионов

Источник: Reuters

«Боруссия» (Германия) — «Барселона» (Испания)

17 сентября, 22:00 мск

Источник: Reuters

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа F, 17.09.2019, 22:00 Боруссия Д - Барселона -

Пожалуй, самая впечатляющая вывеска вторника. «Боруссия» и «Барселона» впервые встретятся в Лиге чемпионов, где в этом сезоне жребий свел их с итальянским «Интером» и чешской «Спартой» в группе F.

Статус каталонцев привычно делает их одними из фаворитов любого турнира, но на данный момент команда Эрнесто Вальверде точно является уязвимой. «Барселона» вошла в сезон не лучшим образом, набрав после четырех туров чемпионата Испании лишь семь очков. И если на своем поле каталонцы одержали две победы с крупным счетом (5:2), то на выезде сине-гранатовые пока выглядят очень блекло.

«Боруссия» вполне может воспользоваться этим в Дортмунде, но осложнит жизнь хозяевам восстановившийся от травмы лидер и капитан «Барселоны» Лионель Месси. Правда, аргентинец еще не выходил на поле в нынешнем сезоне, так что его состояние наверняка будет далеким от идеала. Зато на руку форварду в плане мотивации может сыграть затянувшаяся разлука с футболом.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2btQuFIaol/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-15T13:06:31+00:00">15 Сен 2019 в 6:06 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

За время отсутствия аргентинца в составе «Барсы» зажигал 16-летний вундеркинд Ансу Фати, успевший побить несколько рекордов. Будет любопытно, если в ближайшем матче вингер поработает на поле уже в связке с Месси.

А кто зажигает у «Боруссии»? Прежде всего звездное трио Марко Ройса, Джейдона Санчо и Пако Алькасера, которые забили уже десять мячей за четыре тура Бундеслиги. Всего на счету дортмундцев 13 голов на этом отрезке чемпионата Германии, где они играют результативнее всех. К слову, в турнирной таблице «Боруссия» идет на втором месте с девятью очками после трех убедительных побед и неожиданного поражения от новичка Бундеслиги «Униона».

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2ZXf-qiHub/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Borussia Dortmund (@bvb09)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-14T15:17:53+00:00">14 Сен 2019 в 8:17 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Таким образом, однозначного фаворита в этом противостоянии на данном этапе выделить сложно: обе команды только набирают ход в новом сезоне и не обходятся без сбоев. Но уже сейчас и «Боруссия», и «Барселона» способны произвести фурор в нападении, поэтому зрители вправе ждать от этого матча результативного футбола.

«Наполи» (Италия) — «Ливерпуль» (Англия)

17 сентября, 22:00 мск

Источник: Reuters

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа E, 17.09.2019, 22:00 Наполи - Ливерпуль -

В прошлом сезоне Лиги чемпионов команды уже встречались на групповом этапе, и тогда их матч в последнем туре решил судьбу путевки в плей-офф. Сильнее оказался «Ливерпуль», который затем пришел к победе в главном еврокубковом турнире. На этот раз оба клуба наверняка смогут избежать подобной нервотрепки, так как другие участники группы Е — австрийский «Ред Булл» и бельгийский «Генк» — находятся на совершенно ином уровне.

Тем интереснее видится новый виток очной борьбы «Наполи» и «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа подошла к нему со стопроцентным результатом на старте Английской Премьер-лиги (АПЛ). Пять побед подряд позволили «Ливерпулю» уже организовать себе солидный отрыв, в атаке продолжают творить Мохаммед Салах, Садио Мане и Роберто Фирмино, а оборона во главе с Вирджилом ван Дейком смотрится уверенно даже при травмированном основном вратаре Алиссоне.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2Z-vmMFwNQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Liverpool Football Club (@liverpoolfc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-14T21:02:39+00:00">14 Сен 2019 в 2:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Наполи» нужно очень постараться, чтобы всерьез противостоять такой силе. В этом плане даже хорошо, что неаполитанцы уже во втором туре Серии А сыграли с «Ювентусом». Да, уступили (3:4), но зато проверили себя на фоне главной итальянской команды последних лет. Теперь настал черед главной команды прошлого европейского сезона.

«Челси» (Англия) — «Валенсия» (Испания)

17 сентября, 22:00 мск

Источник: РИА "Новости"

Этот матч мог бы вызывать большее внимание аудитории, если бы не перестройка в обоих клубах, которая сказывается на их стабильности. Но для кого-то такие изменения способны стать лишь дополнительным стимулом присмотреться к обновленным «Челси» и «Валенсии».

Лондонцы в межсезонье поменяли главного тренера, пригласив на этот пост легенду клуба Фрэнка Лэмпарда. Трансферный бан «Челси» и уход лидера команды Эдена Азара привел к необходимости сделать существенную ставку на молодых игроков. Такой шаг уже дает плоды: все 11 голов команды в пяти турах АПЛ забили свои воспитанники (каждый не старше 21 года). Форвард Тэдди Абрахам вовсе отличился семь раз и возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата Англии.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2bzjE5p3g1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2bzjE5p3g1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2bzjE5p3g1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chelsea FC (@chelseafc)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-15T14:02:39+00:00">15 Сен 2019 в 7:02 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа H, 17.09.2019, 22:00 Челси - Валенсия -

По результативности «Челси», вообще, уступает только «Ливерпулю» и «Манчестер Сити», но и пропускают лондонцы чуть ли не больше всех: тоже 11 голов. Так что Лэмпарду еще предстоит немало поработать над поиском баланса между линиями и достижением стабильности в результатах. Пока «Челси» в этом сезоне по два раза побеждал, играл вничью и проигрывал (в том числе «Ливерпулю» за Суперкубок УЕФА).

А вот у «Валенсии» перестройка началась совсем недавно. На прошлой неделе был уволен главный тренер команды Марселино Тораль, в качестве причины СМИ называли конфликт между ним и президентом клуба. Сам специалист позже высказался о том, что руководству «Валенсии» не нужна была победа в Кубке Испании прошлого сезона. Тогда «летучие мыши» обыграли в финале «Барселону». К слову, именно перед матчем с каталонцами Марселино был уволен.

Эту игру «Валенсия» под руководством Альберта Селадеса проиграла без вариантов, только на последней минуте сумев сделать счет более-менее приемлемым (2:5). Кстати, не без участия Дениса Черышева, отдавшего голевой пас. Теперь интересно, продолжит ли буксовать команда на фоне ухода главного тренера и негативного информационного поля. Матч против «Челси» как раз может прояснить ситуацию.

«ПСЖ» (Франция) — «Реал» (Испания)

18 сентября, 22:00 мск

Источник: AFP 2019

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа A, 18.09.2019, 22:00 ПСЖ - Реал -

Переходя к матчам среды, необходимо обратить внимание на группу А, где в первом же туре встретятся беспрекословные претенденты на место в плей-офф. Все-таки должно произойти спортивное чудо, чтобы «Реал» и «ПСЖ» испытали серьезные проблемы в матчах с турецким «Галатасараем» и бельгийским «Брюгге».

За последние четыре сезона мадридцы дважды выбивали парижан из розыгрыша Лиги чемпионов. Собственно, самый титулованный французский клуб за это время так и не смог приблизиться к своей цели взять главный еврокубок. В этом смысле «Реал», выигравший четыре Лиги чемпионов в нынешнем десятилетии, видится для «ПСЖ» одним из основных раздражителей на международном уровне.

При этом клубы успели активно совместно поработать в минувшее трансферное окно. «Реал» был в числе претендентов на футболиста «ПСЖ» Неймара, который не хотел продолжать карьеру во Франции. Однако парижане не договорились ни с мадридцами, ни с «Барселоной», и скандальный бразилец остался в команде. В последнем матче чемпионата Франции Неймар вернулся в состав «ПСЖ» и ударом через себя забил победный гол «Страсбуру». Тем печальнее, что форвард из-за дисквалификации не сможет показать себе в игре с «Реалом».

Но одним Неймаром переговоры между клубами не ограничились. «Реал» и «ПСЖ» заключили любопытную вратарскую сделку, в рамках которой в Мадрид на правах аренды перебрался Альфонс Ареола, а в обратном направлении на полноценной основе проследовал Кейлор Навас.

В среду на поле с высокой вероятностью появится только Навас, работы у которого должно быть немало. Все-таки на данный момент «Реал» имеет явный перевес в атакующей мощи, так как у «ПСЖ», помимо Неймара, не сыграет травмированный Килиан Мбаппе. Под вопросом и участие в матче Эдинсона Кавани, который тоже восстанавливается после повреждения.

«Атлетико» (Испания) — «Ювентус» (Италия)

18 сентября, 22:00 мск

Источник: Reuters

Этот матч должен быть особенно интересен болельщикам «Локомотива», потому что столичный клуб вместе с немецким «Байером» также возьмет старт в группе D. В таком квартете «Атлетико» и «Ювентус» выглядят явными фаворитами, поэтому любая потеря очков с их стороны может сыграть на руку менее статусным конкурентам.

Футбол Лига чемпионов 2019/2020 Группа D, 18.09.2019, 22:00 Атлетико - Ювентус -

А борьба между мадридцами и туринцами обещает быть жаркой. Еще свежи в памяти моменты их противостояния в 1/8 финала прошлой Лиги чемпионов, когда «Ювентус» отыгрался (3:0) после поражения в первой встрече со счетом 0:2. Главным символом тех матчей стали недвусмысленные жесты со стороны сначала Диего Симеоне, а затем Криштиану Роналду.

Сейчас они вновь будут в центре внимания. Симеоне строит новый «Атлетико» после ухода нескольких лидеров команды, а Роналду просто остается самим собой — одним из лучших футболистов современности. Стоит отметить, что за время карьеры португальца «матрасники» стали для него одними из любимых соперников: Криштиану забил 22 гола в 31 матче против мадридцев.