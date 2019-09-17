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12:46 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юрген Клопп назвал лучшую футбольную команду в мире

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что «Манчестер Сити» является лучшей футбольной командой в мире.

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Источник: Reuters

«Ливерпуль» в сезоне-2018/19 обыграл «Тоттенхэм» и стал победителем Лиги чемпионов. «Манчестер Сити» в прошедшем сезоне выиграл чемпионат Англии и стал обладателем Кубка страны и Кубка Английской лиги, на старте нынешнего сезона «горожане» обыграли «Ливерпуль» в матче за Суперкубок Англии.

«Ливерпуль» не может быть лучшей командой в Европе, потому что «Манчестер Сити» — лучшая команда на Земле, как я слышал, мы находимся на одной планете. В прошлом сезоне мы были хороши, но я не уверен, что мы были лучшей командой в Европе. Мы были хороши в нужных моментах, поэтому мы и выиграли Лигу чемпионов.
Юрген Клопп
главный тренер «Ливерпуля»

«Ливерпуль» во вторник сыграет с итальянским «Наполи» в стартовом матче группового этапа Лиги чемпионов.

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