Юрген Клопп назвал лучшую футбольную команду в мире

«Ливерпуль» не может быть лучшей командой в Европе, потому что «Манчестер Сити» — лучшая команда на Земле, как я слышал, мы находимся на одной планете. В прошлом сезоне мы были хороши, но я не уверен, что мы были лучшей командой в Европе. Мы были хороши в нужных моментах, поэтому мы и выиграли Лигу чемпионов.

Юрген Клопп главный тренер «Ливерпуля»