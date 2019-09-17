CAS сократил дисквалификацию Неймара в Лиге чемпионов до двух матчей
Форвард «ПСЖ» Неймар успешно обжаловал трехматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов.
Форвард «ПСЖ» Неймар успешно обжаловал трехматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов.
Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию и сократил дисквалификацию до двух матчей. Таким образом, Неймар пропустит всего две игры на старте нынешней лигочемпионской кампании.
Напомним, что Неймар был дисквалифицирован после ответного матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3).