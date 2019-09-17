Текущие события
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Лион
Зенит
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Интер
Славия Пр
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Наполи
Ливерпуль
Футбол. Еврокубки
22:00
Зальцбург
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Боруссия Д
Барселона
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
РБ Лейпциг
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
Валенсия
Футбол. Еврокубки
22:00
Аякс
Лилль
Все события
Фоторепортажи
10«Спартак» проиграл «Уралу»
8Испания — чемпион мира по баскетболу
15:44 (мск), источник: Sports.Ru

CAS сократил дисквалификацию Неймара в Лиге чемпионов до двух матчей

Форвард «ПСЖ» Неймар успешно обжаловал трехматчевую дисквалификацию в Лиге чемпионов.

Наверх
Источник: Reuters

Спортивный арбитражный суд частично удовлетворил апелляцию и сократил дисквалификацию до двух матчей. Таким образом, Неймар пропустит всего две игры на старте нынешней лигочемпионской кампании.

Напомним, что Неймар был дисквалифицирован после ответного матча с «Манчестер Юнайтед» (1:3).

ПСЖ
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Посмотрите фотографии болельщицы «Ювентуса». 18+
13-летний парень нереально исполнил пенальти. Не пытайтесь повторить
Российская биатлонистка дисквалифицирована на 1,5 года
«Спартак»: у Кононова три матча, Цорн контактирует с Венгером
«Барселона» может сыграть без болельщиков из-за Гризманна
«Зенит» трижды забил, но проиграл в матче в Юношеской лиги УЕФА
Двукратная чемпионка мира по биатлону завершила карьеру
«Спартак» потерпел шестое поражение в восьми матчах КХЛ
Топ-10 недорогих кроссовок на замену брендам
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь