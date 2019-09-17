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18:18 (мск), источник: ТАСС

Футболисты «Зенита» с поражения от «Лиона» стартовали в Юношеской лиге УЕФА

ТАСС, 17 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» проиграл французскому «Лиону» со счетом 2:4 в гостевом матче первого тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

В составе российской команды забитыми мячами отметились Максим Бачинский (45-я минута) и Кирилл Косарев (90), у хозяев поля отличились Матис Шерки (49), Яя Сумаре (56), Титуан Тома (74) и Эль-Хаджи Коли (90).

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа G, 17.09.2019, 19:55

Лион0Зенит1

Также в одной группе с «Зенитом» и «Лионом» выступают португальская «Бенфика» и немецкий «Лейпциг», их матч завершился домашней победой команды из Лиссабона со счетом 2:1.

В следующем туре «Зенит» 2 октября примет «Бенфику», «Лион» в гостях встретится с «Лейпцигом».

Юношеская лига УЕФА — соревнование для юношеских команд (игроки не старше 19 лет). В турнире стартовали две группы по 32 команды, в первой (путь Лиги чемпионов) — юношеские команды участников группового этапа взрослой Лиги чемпионов, во второй (путь национальных чемпионов) — победители национальных чемпионатов в своем возрасте. В пути Лиги чемпионов также принимает участие московский «Локомотив», в пути национальных чемпионатов представителя России нет, так как «Локомотив» также стал обладателем Кубка Российского футбольного союза и завоевал право играть в пути национальных чемпионатов, но, согласно регламенту, его место перешло следующей стране в клубном рейтинге УЕФА.

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