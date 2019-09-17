Стали известны стартовые составы «Зенита» и «Лиона» на матч Лиги чемпионов
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Защитник Вячеслав Караваев включен в стартовый состав
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Защитник Вячеслав Караваев включен в стартовый состав
Во встрече чемпионата России по футболу против тульского «Арсенала» 13 сентября (3:1) Караваев вышел на замену в добавленное ко второму тайму время. Игрок перешел в «Зенит» из голландского «Витесса» в летнее трансферное окно.
Полностью состав «Зенита» выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Йордан Осорио, Юрий Жирков, Вячеслав Караваев, Ярослав Ракицкий, Бранислав Иванович, Вильмар Барриос, Дуглас Сантос, Сердар Азмун, Себастьян Дриусси, Артем Дзюба.
Полностью состав «Лиона» выглядит следующим образом: Антони Лопеш (вратарь), Лео Дюбуа, Джейсон Денайер (капитан), Юссуф Коне, Марсело, Тиаго Мендес, Люка Тузар, Жефф
Встреча начнется во Франции в 19:55 мск.