Фати станет самым молодым дебютантом ЛЧ в истории «Барсы»

Таким образом, в возрасте 16 лет и 321 дня он стал самым молодым игроком каталонского клуба, сыгравшим в этом турнире. Ранее этот рекорд принадлежал Бояну Кркичу, который дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет и 22 дней.