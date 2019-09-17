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17 сентября, источник: Sports.Ru

Фати станет самым молодым дебютантом ЛЧ в истории «Барсы»

Полузащитник «Барселоны» Анссумане Фати вошел в стартовый состав команды на матч группового этапа Лиги чемпионов против «Боруссии».

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Таким образом, в возрасте 16 лет и 321 дня он стал самым молодым игроком каталонского клуба, сыгравшим в этом турнире. Ранее этот рекорд принадлежал Бояну Кркичу, который дебютировал в Лиге чемпионов в возрасте 17 лет и 22 дней.

Фати провел за «Барсу» 3 матча в Ла Лиге этого сезона, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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