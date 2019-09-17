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17 сентября, источник: Газета.Ру

«Наполи» и «Ливерпуль» объявили составы на матч Лиги чемпионов

Итальянский «Наполи» и английский «Ливерпуль» объявили стартовые составы на первый матч группового этапа Лиги чемпионов.

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«Наполи»: Мерет, Руй, Кулибали, Манолас, Руис, Аллан, Инсинье, Кальехон, Лосано, Мертенс.

«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Матип, ван Дейк, Александер-Арнольд, Фабиньо, Хендерсон, Милнер, Мане, Фирмино, Салах.

Матч начнется в 22.00 по московскому времени и пройдет в Неаполе.

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