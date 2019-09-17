«Наполи» и «Ливерпуль» объявили составы на матч Лиги чемпионов
Итальянский «Наполи» и английский «Ливерпуль» объявили стартовые составы на первый матч группового этапа Лиги чемпионов.
Итальянский «Наполи» и английский «Ливерпуль» объявили стартовые составы на первый матч группового этапа Лиги чемпионов.
«Наполи»: Мерет, Руй, Кулибали, Манолас, Руис, Аллан, Инсинье, Кальехон, Лосано, Мертенс.
«Ливерпуль»: Адриан, Робертсон, Матип, ван Дейк,
Матч начнется в 22.00 по московскому времени и пройдет в Неаполе.