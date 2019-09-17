«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов
ЛИОН /Франция/, 17 сентября. /ТАСС/.
ЛИОН /Франция/, 17 сентября. /ТАСС/.
Счет на 41-й минуте открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, этот гол стал первым в основной стадии Лиги чемпионов текущего сезона. За несколько минут до гола футболист получил повреждение и должен был покинуть поле, его уже готовился заменить полузащитник Магомед Оздоев, однако Азмун показал, что готов продолжить игру, и замена не состоялась. Однако Оздоев вышел на поле вместо Азмуна после перерыва, в начале второго тайма он в своей штрафной площади сбил Мемфиса Депая, который ударом с 11-метровой отметки сравнял счет в матче на 50-й минуте.
В составе «Зенита» дебютный матч провел венесуэльский защитник Йордан Осорио, о переходе которого из португальского «Порту» было объявлено 31 августа. Кроме того, впервые в стартовом составе
«Зенит» и «Лион» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/16, тогда в обоих матчах клуб из
В группе G вместе с «Зенитом» и «Лионом» выступают португальская «Бенфика» и «Лейпциг», в их матче гостевой победы добился немецкий клуб (2:1). «Зенит» в следующем туре примет «Бенфику», «Лион» в гостях сыграет с «Лейпцигом». Обе встречи пройдут 2 октября.
|Силвинью
|Сергей Семак
|Мемфис Депай
|51′
|Сердар Азмун(Артем Дзюба)
|41′
|1
|Антони Лопеш
|99
|Андрей Лунев
|14
|Лео Дюбуа
|3
|Дуглас Сантос
|28
|Юссуф Коне
71′
|4
|Йордан Осорио
|5
|Джейсон Денайер
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Антониу Марселу
|44
|Ярослав Ракицкий
61′
|12
|Тиагу Мендес
|11
|Себастьян Дриусси
|29
|Люка Тузар
|5
|Вильмар Барриос
|9
|Мусса Дембеле
|22
|Артем Дзюба
|11
|Мемфис Депай
|15
|Вячеслав Караваев
78′
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
86′
|17
|Олег Шатов
87′
|7
|Мартен Террье
|18
|Юрий Жирков
64′
|10
|Бертран Траоре
77′
|14
|Далер Кузяев
70′
|27
|Максвел Гнали Корне
|7
|Сердар Азмун
38′46′
|27
|Магомед Оздоев
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)
|Боковой судья
|Стюарт Берт(Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт(Англия)
|ВАР
|Крейг Поусон(Англия)
|Ассистент ВАР
|Крис Кавана(Англия)