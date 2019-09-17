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17 сентября, источник: ТАСС

«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

ЛИОН /Франция/, 17 сентября. /ТАСС/. Санкт-петербургский «Зенит» сыграл вничью с французским «Лионом» со счетом 1:1 в гостевом матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Лионе, игру посетил 47 201 зритель.

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Счет на 41-й минуте открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, этот гол стал первым в основной стадии Лиги чемпионов текущего сезона. За несколько минут до гола футболист получил повреждение и должен был покинуть поле, его уже готовился заменить полузащитник Магомед Оздоев, однако Азмун показал, что готов продолжить игру, и замена не состоялась. Однако Оздоев вышел на поле вместо Азмуна после перерыва, в начале второго тайма он в своей штрафной площади сбил Мемфиса Депая, который ударом с 11-метровой отметки сравнял счет в матче на 50-й минуте.

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В составе «Зенита» дебютный матч провел венесуэльский защитник Йордан Осорио, о переходе которого из португальского «Порту» было объявлено 31 августа. Кроме того, впервые в стартовом составе сине-бело-голубых появился защитник Вячеслав Караваев, перешедший в команду из голландского «Витесса» 2 сентября. Он дебютировал в «Зените» в матче девятого тура чемпионата России против тульского «Арсенала» 13 сентября, выйдя на замену в добавленное ко второму тайму время.

«Зенит» и «Лион» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/16, тогда в обоих матчах клуб из Санкт-Петербурга добился победы. В домашнем матче «Зенит» обыграл соперника со счетом 3:1, в выездном — 2:0. В том розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» занял первое место в группе, одержав пять побед и потерпев одно поражение, а в 1/8 финала по сумме двух встреч уступил португальской «Бенфике» (0:1, 1:2).

Во время загрузки произошла ошибка.

В группе G вместе с «Зенитом» и «Лионом» выступают португальская «Бенфика» и «Лейпциг», в их матче гостевой победы добился немецкий клуб (2:1). «Зенит» в следующем туре примет «Бенфику», «Лион» в гостях сыграет с «Лейпцигом». Обе встречи пройдут 2 октября.

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Лион
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G17.09.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 47201 зритель
Главные тренеры
СилвиньюСергей Семак
Голы
Мемфис Депай51′
Сердар Азмун(Артем Дзюба)41′
Составы команд
1Антони Лопеш
99Андрей Лунев
14Лео Дюбуа
3Дуглас Сантос
28Юссуф Коне
71′
4Йордан Осорио
5Джейсон Денайер
6Бранислав Иванович
6Антониу Марселу
44Ярослав Ракицкий
61′
12Тиагу Мендес
11Себастьян Дриусси
29Люка Тузар
5Вильмар Барриос
9Мусса Дембеле
22Артем Дзюба
11Мемфис Депай
15Вячеслав Караваев
78′
17Джефф Рейне-Аделаида
86′
17Олег Шатов
87′
7Мартен Террье
18Юрий Жирков
64′
10Бертран Траоре
77′
14Далер Кузяев
70′
27Максвел Гнали Корне
7Сердар Азмун
38′46′
27Магомед Оздоев
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
19Удары (всего)12
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
7Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
ВАРКрейг Поусон(Англия)
Ассистент ВАРКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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