«Зенит» сыграл вничью с «Лионом» в первом матче группового этапа Лиги чемпионов

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Счет на 41-й минуте открыл иранский нападающий «Зенита» Сердар Азмун, этот гол стал первым в основной стадии Лиги чемпионов текущего сезона. За несколько минут до гола футболист получил повреждение и должен был покинуть поле, его уже готовился заменить полузащитник Магомед Оздоев, однако Азмун показал, что готов продолжить игру, и замена не состоялась. Однако Оздоев вышел на поле вместо Азмуна после перерыва, в начале второго тайма он в своей штрафной площади сбил Мемфиса Депая, который ударом с 11-метровой отметки сравнял счет в матче на 50-й минуте.

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В составе «Зенита» дебютный матч провел венесуэльский защитник Йордан Осорио, о переходе которого из португальского «Порту» было объявлено 31 августа. Кроме того, впервые в стартовом составе сине-бело-голубых появился защитник Вячеслав Караваев, перешедший в команду из голландского «Витесса» 2 сентября. Он дебютировал в «Зените» в матче девятого тура чемпионата России против тульского «Арсенала» 13 сентября, выйдя на замену в добавленное ко второму тайму время.

«Зенит» и «Лион» встречались на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2015/16, тогда в обоих матчах клуб из Санкт-Петербурга добился победы. В домашнем матче «Зенит» обыграл соперника со счетом 3:1, в выездном — 2:0. В том розыгрыше Лиги чемпионов «Зенит» занял первое место в группе, одержав пять побед и потерпев одно поражение, а в 1/8 финала по сумме двух встреч уступил португальской «Бенфике» (0:1, 1:2).

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