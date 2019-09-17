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14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
14«Зенит» увез ничью из Лиона
17 сентября, источник: Sport24

Азмун получил травму, забил спустя минуту и ушел на замену. Ничья в Лионе — счастье для «Зенита»

Сердар порол моменты в РПЛ, но в ЛЧ сыграл как король.

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Дебют Сергея Семака в Лиге чемпионов в качестве тренера выпал на гостевой матч с «Лионом». Наверное, самым неоднозначным соперником «Зенита» по группе. Французская команда переживает переходный период — летом команду покинули Ндомбеле и Фекир, сменился главный тренер и спортивный директор (в спайке работают бразильцы Силвиньо и Жуниньо). Плюс в чемпионате «Лион» не может победить уже три тура кряду. Силвиньо удивил, оставив в запасе Уссема Ауара, ключевого игрока центра поля и восходящую звезду французского футбола.

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Но Семак перекроил состав еще серьезнее. «Зенит» вышел играть в три центральных защитника с дебютировавшим в ЛЧ Йорданом Осорио. В центре работали Сантос и Барриос, по краям — Жирков и еще один дебютант Караваев. Про атаку и говорить нечего — классика.

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С первых минут «Зенит» включился и создал несколько полумоментов, но после 10-й минуты игроки как будто выдохлись, и уже «Лион» все глубже придавливал гостей к воротам. Но до взлома обороны не доходило, чаще всех в составе «Лиона» в первом тайме били защитники Марсело и Коне. Техничные игроки «Лиона» старались создавать моменты за счет дриблинга — 16 попыток обводок против 4 у «Зенита». Особенно напорист был 21-летний Рене-Аледед, который круто тащил мяч из центра на дриблинге и был заметнее даже Депая.

На 37-й минуте за ним понесся Сердар Азмун, который чуть было не получил серьезную травму, вывихнув голеностоп.

Несколько минут Сердар пролежал на поле, судья показал знак людям с носилками, а Магомед Оздоев уже стоял у кромки поля, готовый выйти на замену. Но Азмун в последний момент показал Оздоеву, что он остается на поле, после чего хлебнул воды, понесся в чужую штрафную и разыграл волшебную стенку с Дзюбой.

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На протяжении первого тайма «Зенит» чаще оборонялся, а в атаке старался как можно сильнее растянуть оборону соперника за счет подключений Жиркова и Караваева. Ключевую роль в розыгрыше мяча играл Дриусси, который много опускался к Сантосу и Барриосу, создавая компактность при обороне, и разбрасывал мячи, когда «Зенит» выходил в атаку. Себа за первый тайм набил 2 передачи под удар, на пару с Азмуном лучший показатель среди игроков обеих команд.

Непонятно, что происходило в раздевалке «Зенита», но Азмун вышел на второй тайм, отбегал ровно 40 секунд и хромая ушел на замену. То есть Сердар забивал гол с травмой. Вместо него вышел Магомед Оздоев, чуть выше поднялся Дриусси, и вследствие этого «Зенит» абсолютно потерял контроль игры.

Ну, а Оздоев сразу же привез пенальти, сфолив на построившем каскад финтов Депае. Сам же Мемфис одиннадцатиметровый реализовал.

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Чуть позже Рен-Адалед был очень близок к тому, чтобы сделать счет 2:1, но чуть-чуть не попал по воротам после ошибки Ракицкого, открывшего зону. «Лион» наращивал давление, а «Зенит» создал лишь один момент, когда Оздоев бил головой. Семак рискнул и выпустил Олега Шатова вместо Караваева, перейдя на 4−4−2, но дивидендов это не принесло. «Зенит» считанное количество раз проходил центр поля через пас, а здоровенный Марсело не позволил Дзюбе цепляться за верховые мячи.

Последние минуты матча «Зенит» провел с мячом на чужой половине поля, но до опасных моментов ни у одних ворот так и не дошло. 1:1, «Зенит» цепляет очень ценное гостевое очко. По тому, как развивалась игра, этот результат можно считать успехом.

Лион
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G17.09.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 47201 зритель
Главные тренеры
СилвиньюСергей Семак
Голы
Мемфис Депай51′
Сердар Азмун(Артем Дзюба)41′
Составы команд
1Антони Лопеш
99Андрей Лунев
14Лео Дюбуа
3Дуглас Сантос
28Юссуф Коне
71′
4Йордан Осорио
5Джейсон Денайер
6Бранислав Иванович
6Антониу Марселу
44Ярослав Ракицкий
61′
12Тиагу Мендес
11Себастьян Дриусси
29Люка Тузар
5Вильмар Барриос
9Мусса Дембеле
22Артем Дзюба
11Мемфис Депай
15Вячеслав Караваев
78′
17Джефф Рейне-Аделаида
86′
17Олег Шатов
87′
7Мартен Террье
18Юрий Жирков
64′
10Бертран Траоре
77′
14Далер Кузяев
70′
27Максвел Гнали Корне
7Сердар Азмун
38′46′
27Магомед Оздоев
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
19Удары (всего)12
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
7Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
ВАРКрейг Поусон(Англия)
Ассистент ВАРКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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