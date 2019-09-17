Азмун получил травму, забил спустя минуту и ушел на замену. Ничья в Лионе — счастье для «Зенита»

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Дебют Сергея Семака в Лиге чемпионов в качестве тренера выпал на гостевой матч с «Лионом». Наверное, самым неоднозначным соперником «Зенита» по группе. Французская команда переживает переходный период — летом команду покинули Ндомбеле и Фекир, сменился главный тренер и спортивный директор (в спайке работают бразильцы Силвиньо и Жуниньо). Плюс в чемпионате «Лион» не может победить уже три тура кряду. Силвиньо удивил, оставив в запасе Уссема Ауара, ключевого игрока центра поля и восходящую звезду французского футбола.

Но Семак перекроил состав еще серьезнее. «Зенит» вышел играть в три центральных защитника с дебютировавшим в ЛЧ Йорданом Осорио. В центре работали Сантос и Барриос, по краям — Жирков и еще один дебютант Караваев. Про атаку и говорить нечего — классика.

С первых минут «Зенит» включился и создал несколько полумоментов, но после 10-й минуты игроки как будто выдохлись, и уже «Лион» все глубже придавливал гостей к воротам. Но до взлома обороны не доходило, чаще всех в составе «Лиона» в первом тайме били защитники Марсело и Коне. Техничные игроки «Лиона» старались создавать моменты за счет дриблинга — 16 попыток обводок против 4 у «Зенита». Особенно напорист был 21-летний Рене-Аледед, который круто тащил мяч из центра на дриблинге и был заметнее даже Депая.

На 37-й минуте за ним понесся Сердар Азмун, который чуть было не получил серьезную травму, вывихнув голеностоп.

Несколько минут Сердар пролежал на поле, судья показал знак людям с носилками, а Магомед Оздоев уже стоял у кромки поля, готовый выйти на замену. Но Азмун в последний момент показал Оздоеву, что он остается на поле, после чего хлебнул воды, понесся в чужую штрафную и разыграл волшебную стенку с Дзюбой.

На протяжении первого тайма «Зенит» чаще оборонялся, а в атаке старался как можно сильнее растянуть оборону соперника за счет подключений Жиркова и Караваева. Ключевую роль в розыгрыше мяча играл Дриусси, который много опускался к Сантосу и Барриосу, создавая компактность при обороне, и разбрасывал мячи, когда «Зенит» выходил в атаку. Себа за первый тайм набил 2 передачи под удар, на пару с Азмуном лучший показатель среди игроков обеих команд.

Непонятно, что происходило в раздевалке «Зенита», но Азмун вышел на второй тайм, отбегал ровно 40 секунд и хромая ушел на замену. То есть Сердар забивал гол с травмой. Вместо него вышел Магомед Оздоев, чуть выше поднялся Дриусси, и вследствие этого «Зенит» абсолютно потерял контроль игры.

Ну, а Оздоев сразу же привез пенальти, сфолив на построившем каскад финтов Депае. Сам же Мемфис одиннадцатиметровый реализовал.

Чуть позже Рен-Адалед был очень близок к тому, чтобы сделать счет 2:1, но чуть-чуть не попал по воротам после ошибки Ракицкого, открывшего зону. «Лион» наращивал давление, а «Зенит» создал лишь один момент, когда Оздоев бил головой. Семак рискнул и выпустил Олега Шатова вместо Караваева, перейдя на 4−4−2, но дивидендов это не принесло. «Зенит» считанное количество раз проходил центр поля через пас, а здоровенный Марсело не позволил Дзюбе цепляться за верховые мячи.