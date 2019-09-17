Азмун получил травму, забил спустя минуту и ушел на замену. Ничья в Лионе — счастье для «Зенита»
Сердар порол моменты в РПЛ, но в ЛЧ сыграл как король.
Сердар порол моменты в РПЛ, но в ЛЧ сыграл как король.
Дебют Сергея Семака в Лиге чемпионов в качестве тренера выпал на гостевой матч с «Лионом». Наверное, самым неоднозначным соперником «Зенита» по группе. Французская команда переживает переходный период — летом команду покинули Ндомбеле и Фекир, сменился главный тренер и спортивный директор (в спайке работают бразильцы Силвиньо и Жуниньо). Плюс в чемпионате «Лион» не может победить уже три тура кряду. Силвиньо удивил, оставив в запасе Уссема Ауара, ключевого игрока центра поля и восходящую звезду французского футбола.
Но Семак перекроил состав еще серьезнее. «Зенит» вышел играть в три центральных защитника с дебютировавшим в ЛЧ Йорданом Осорио. В центре работали Сантос и Барриос, по краям — Жирков и еще один дебютант Караваев. Про атаку и говорить нечего — классика.
С первых минут «Зенит» включился и создал несколько полумоментов, но после 10-й минуты игроки как будто выдохлись, и уже «Лион» все глубже придавливал гостей к воротам. Но до взлома обороны не доходило, чаще всех в составе «Лиона» в первом тайме били защитники Марсело и Коне. Техничные игроки «Лиона» старались создавать моменты за счет дриблинга — 16 попыток обводок против 4 у «Зенита». Особенно напорист был 21-летний
На 37-й минуте за ним понесся Сердар Азмун, который чуть было не получил серьезную травму, вывихнув голеностоп.
Несколько минут Сердар пролежал на поле, судья показал знак людям с носилками, а Магомед Оздоев уже стоял у кромки поля, готовый выйти на замену. Но Азмун в последний момент показал Оздоеву, что он остается на поле, после чего хлебнул воды, понесся в чужую штрафную и разыграл волшебную стенку с Дзюбой.
На протяжении первого тайма «Зенит» чаще оборонялся, а в атаке старался как можно сильнее растянуть оборону соперника за счет подключений Жиркова и Караваева. Ключевую роль в розыгрыше мяча играл Дриусси, который много опускался к Сантосу и Барриосу, создавая компактность при обороне, и разбрасывал мячи, когда «Зенит» выходил в атаку. Себа за первый тайм набил 2 передачи под удар, на пару с Азмуном лучший показатель среди игроков обеих команд.
Непонятно, что происходило в раздевалке «Зенита», но Азмун вышел на второй тайм, отбегал ровно 40 секунд и хромая ушел на замену. То есть Сердар забивал гол с травмой. Вместо него вышел Магомед Оздоев, чуть выше поднялся Дриусси, и вследствие этого «Зенит» абсолютно потерял контроль игры.
Ну, а Оздоев сразу же привез пенальти, сфолив на построившем каскад финтов Депае. Сам же Мемфис одиннадцатиметровый реализовал.
Чуть позже
Последние минуты матча «Зенит» провел с мячом на чужой половине поля, но до опасных моментов ни у одних ворот так и не дошло. 1:1, «Зенит» цепляет очень ценное гостевое очко. По тому, как развивалась игра, этот результат можно считать успехом.
|Силвинью
|Сергей Семак
|Мемфис Депай
|51′
|Сердар Азмун(Артем Дзюба)
|41′
|1
|Антони Лопеш
|99
|Андрей Лунев
|14
|Лео Дюбуа
|3
|Дуглас Сантос
|28
|Юссуф Коне
71′
|4
|Йордан Осорио
|5
|Джейсон Денайер
|6
|Бранислав Иванович
|6
|Антониу Марселу
|44
|Ярослав Ракицкий
61′
|12
|Тиагу Мендес
|11
|Себастьян Дриусси
|29
|Люка Тузар
|5
|Вильмар Барриос
|9
|Мусса Дембеле
|22
|Артем Дзюба
|11
|Мемфис Депай
|15
|Вячеслав Караваев
78′
|17
|Джефф Рейне-Аделаида
86′
|17
|Олег Шатов
87′
|7
|Мартен Террье
|18
|Юрий Жирков
64′
|10
|Бертран Траоре
77′
|14
|Далер Кузяев
70′
|27
|Максвел Гнали Корне
|7
|Сердар Азмун
38′46′
|27
|Магомед Оздоев
|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|3
|19
|Удары (всего)
|12
|8
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|10
|Угловые
|1
|7
|Фолы
|12
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Майкл Оливер(Англия)
|Боковой судья
|Стюарт Берт(Англия)
|Боковой судья
|Саймон Беннетт(Англия)
|ВАР
|Крейг Поусон(Англия)
|Ассистент ВАР
|Крис Кавана(Англия)