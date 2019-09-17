Семак: «Зенит» в матче с «Лионом» ощутил долгое отсутствие в Лиге чемпионов

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Футболисты «Зенита» сыграли вничью с «Лионом» в матче первого тура группового этапа турнира на выезде со счетом 1:1. В последний раз «Зенит» выступал в турнире в сезоне-2015/16.

Ощутимо, что мы долго не играли в Лиге чемпионов, скорости высокие. У нас где-то не хватило исполнительного мастерства. Можно было сыграть похладнокровнее, могли и выиграть, и проиграть. Результат сопоставим, но по реальным созданным моментам было равенство. Сергей Семак

«Жаль, пропустили с необязательного пенальти, который “привезли” сами себе. У “Лиона” команда молодая, наша более возрастная. С учетом долгого отсутствия в Лиге чемпионов результат нормальный», — добавил он.

Без иллюзий

«Зенит» долгое время играл с тремя центральными защитниками: Ярославом Ракицким, Браниславом Ивановичем и Йорданом Осорио. «Мы укрепили сегодня защитную линию, выход [Вячеслава] Караваева был обусловлен схемой. В концовке мы играли уже в четыре защитника, стали играть в свою обычную схему», — вспомнил тренер.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Ox3krYaix0E" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Семака, «Зенит» не строит иллюзий по поводу результата в группе. «Будем играть и выкладываться на 100 процентов. В теории можно занять в группе и первое место — будем к этому стремиться», — подчеркнул он.