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17 сентября, источник: ТАСС

Семак: «Зенит» в матче с «Лионом» ощутил долгое отсутствие в Лиге чемпионов

ЛИОН /Франция/, 17 сентября. /ТАСС/. Петербургский футбольный клуб «Зенит» ощутил на себе долгое отсутствие в Лиге чемпионов в матче группового этапа турнира с французским «Лионом». Об этом на послематчевой пресс-конференции заявил главный тренер российского клуба Сергей Семак.

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Футболисты «Зенита» сыграли вничью с «Лионом» в матче первого тура группового этапа турнира на выезде со счетом 1:1. В последний раз «Зенит» выступал в турнире в сезоне-2015/16.

Ощутимо, что мы долго не играли в Лиге чемпионов, скорости высокие. У нас где-то не хватило исполнительного мастерства. Можно было сыграть похладнокровнее, могли и выиграть, и проиграть. Результат сопоставим, но по реальным созданным моментам было равенство.
Сергей Семак

«Жаль, пропустили с необязательного пенальти, который “привезли” сами себе. У “Лиона” команда молодая, наша более возрастная. С учетом долгого отсутствия в Лиге чемпионов результат нормальный», — добавил он.

Без иллюзий

«Зенит» долгое время играл с тремя центральными защитниками: Ярославом Ракицким, Браниславом Ивановичем и Йорданом Осорио. «Мы укрепили сегодня защитную линию, выход [Вячеслава] Караваева был обусловлен схемой. В концовке мы играли уже в четыре защитника, стали играть в свою обычную схему», — вспомнил тренер.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Семака, «Зенит» не строит иллюзий по поводу результата в группе. «Будем играть и выкладываться на 100 процентов. В теории можно занять в группе и первое место — будем к этому стремиться», — подчеркнул он.

«Зенит» в следующем туре примет португальскую «Бенфику» 2 октября.

Лион
1:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Лига чемпионов, Группа G17.09.2019, 19:55 (МСК UTC+3)Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres), 47201 зритель
Главные тренеры
СилвиньюСергей Семак
Голы
Мемфис Депай51′
Сердар Азмун(Артем Дзюба)41′
Составы команд
1Антони Лопеш
99Андрей Лунев
14Лео Дюбуа
3Дуглас Сантос
28Юссуф Коне
71′
4Йордан Осорио
5Джейсон Денайер
6Бранислав Иванович
6Антониу Марселу
44Ярослав Ракицкий
61′
12Тиагу Мендес
11Себастьян Дриусси
29Люка Тузар
5Вильмар Барриос
9Мусса Дембеле
22Артем Дзюба
11Мемфис Депай
15Вячеслав Караваев
78′
17Джефф Рейне-Аделаида
86′
17Олег Шатов
87′
7Мартен Террье
18Юрий Жирков
64′
10Бертран Траоре
77′
14Далер Кузяев
70′
27Максвел Гнали Корне
7Сердар Азмун
38′46′
27Магомед Оздоев
Статистика
1Желтые карточки4
0Красные карточки0
3Голевые моменты3
19Удары (всего)12
8Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
10Угловые1
7Фолы12
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяМайкл Оливер(Англия)
Боковой судьяСтюарт Берт(Англия)
Боковой судьяСаймон Беннетт(Англия)
ВАРКрейг Поусон(Англия)
Ассистент ВАРКрис Кавана(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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