«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

Источник: AP 2019

Забитыми мячами отметились Дрис Мертенс (81-я минута, с пенальти) и Фернандо Льоренте (90). «Наполи» и «Ливерпуль», который является действующим победителем Лиги чемпионов, выступают в группе E вместе с «Зальцбургом» и бельгийским «Генком», чей матч завершился победой австрийского клуба со счетом 6:2. В следующем туре, матчи которого пройдут 2 октября, состоятся встречи «Генк» — «Наполи» и «Ливерпуль» — «Зальцбург».

Соперник санкт-петербургского «Зенита», который ранее сыграл вничью с французским «Лионом» со счетом 1:1, по группе G немецкий «Лейпциг» в гостях обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:1. В следующем туре «Зенит» примет «Бенфику», а «Лейпциг» — «Лион».

Оба матча группы F завершились вничью. Итальянский «Интер» на своем поле не сумел победить чешскую «Славию», уйдя от поражения в компенсированное ко второму тайму время (1:1), нулевой ничьей завершилась встреча немецкой «Боруссии» из Дортмунда и испанской «Барселоны», причем на 57-й минуте полузащитник «Боруссии» Марко Ройс не реализовал пенальти. Во втором туре «Барселона» дома сыграет с «Интером», «Славия» — с «Боруссией».