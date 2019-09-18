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00:07 (мск), источник: ТАСС

«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

ТАСС, 18 сентября. Итальянский футбольный клуб «Наполи» одержал победу над английским «Ливерпулем» со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: AP 2019

Забитыми мячами отметились Дрис Мертенс (81-я минута, с пенальти) и Фернандо Льоренте (90). «Наполи» и «Ливерпуль», который является действующим победителем Лиги чемпионов, выступают в группе E вместе с «Зальцбургом» и бельгийским «Генком», чей матч завершился победой австрийского клуба со счетом 6:2. В следующем туре, матчи которого пройдут 2 октября, состоятся встречи «Генк» — «Наполи» и «Ливерпуль» — «Зальцбург».

Фоторепортаж
«Зенит» увез ничью из Лиона

Соперник санкт-петербургского «Зенита», который ранее сыграл вничью с французским «Лионом» со счетом 1:1, по группе G немецкий «Лейпциг» в гостях обыграл португальскую «Бенфику» со счетом 2:1. В следующем туре «Зенит» примет «Бенфику», а «Лейпциг» — «Лион».

Оба матча группы F завершились вничью. Итальянский «Интер» на своем поле не сумел победить чешскую «Славию», уйдя от поражения в компенсированное ко второму тайму время (1:1), нулевой ничьей завершилась встреча немецкой «Боруссии» из Дортмунда и испанской «Барселоны», причем на 57-й минуте полузащитник «Боруссии» Марко Ройс не реализовал пенальти. Во втором туре «Барселона» дома сыграет с «Интером», «Славия» — с «Боруссией».

В группе H голландский «Аякс» дома разгромил французский «Лилль» со счетом 3:0, один из голов забил бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. «Валенсия» в гостях оказалась сильнее английского «Челси» — 1:0, полузащитник сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе испанского клуба и провел на поле весь матч, а хавбек «Челси» Росс Баркли на 88-й минуте не реализовал пенальти.

Наполи
2:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Группа E17.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)San Paolo, 38878 зрителей
Главные тренеры
Карло АнчелоттиЮрген Клопп
Голы
Дрис Мертенс82′
Фернандо Льоренте90+2′
Составы команд
1Алекс Мерет
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
22Джованни Ди Лоренцо
66Трент Александр-Арнолд
6Мариу Руй
26Эндрю Робертсон
57′
26Калиду Кулибали
4Виргил ван Дейк
44Константинос Манолас
32Жоэль Матип
7Хосе Кальехон
10Садио Мане
8Фабиан Руис
11Мохамед Салах
14Дрис Мертенс
9Роберту Фирмину
24Лоренцо Инсинье
66′
3Фабинью
20Петр Зелиньски
7Джеймс Милнер
61′66′
11Ирвинг Лосано
69′
5Джорджиньо Вайналдум
9Фернандо Льоренте
90′
14Джордан Хендерсон
87′
5Маркес Лоурейру Аллан
75′
23Джердан Шачири
12Эльиф Эльмас
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
4Фолы10
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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