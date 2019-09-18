«Наполи» обыграл «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов
ТАСС, 18 сентября. Итальянский футбольный клуб «Наполи» одержал победу над английским «Ливерпулем» со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
ТАСС, 18 сентября. Итальянский футбольный клуб «Наполи» одержал победу над английским «Ливерпулем» со счетом 2:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Забитыми мячами отметились Дрис Мертенс (81-я минута, с пенальти) и Фернандо Льоренте (90). «Наполи» и «Ливерпуль», который является действующим победителем Лиги чемпионов, выступают в группе E вместе с «Зальцбургом» и бельгийским «Генком», чей матч завершился победой австрийского клуба со счетом 6:2. В следующем туре, матчи которого пройдут 2 октября, состоятся встречи «Генк» — «Наполи» и «Ливерпуль» — «Зальцбург».
Соперник
Оба матча группы F завершились вничью. Итальянский «Интер» на своем поле не сумел победить чешскую «Славию», уйдя от поражения в компенсированное ко второму тайму время (1:1), нулевой ничьей завершилась встреча немецкой «Боруссии» из Дортмунда и испанской «Барселоны», причем на 57-й минуте полузащитник «Боруссии» Марко Ройс не реализовал пенальти. Во втором туре «Барселона» дома сыграет с «Интером», «Славия» — с «Боруссией».
В группе H голландский «Аякс» дома разгромил французский «Лилль» со счетом 3:0, один из голов забил бывший полузащитник московского «Спартака» Квинси Промес. «Валенсия» в гостях оказалась сильнее английского «Челси» — 1:0, полузащитник сборной России Денис Черышев вышел в стартовом составе испанского клуба и провел на поле весь матч, а хавбек «Челси» Росс Баркли на 88-й минуте не реализовал пенальти.
|Карло Анчелотти
|Юрген Клопп
|Дрис Мертенс
|82′
|Фернандо Льоренте
|90+2′
|1
|Алекс Мерет
|13
|Сан Мигель дель Кастильо Адриан
|22
|Джованни Ди Лоренцо
|66
|Трент Александр-Арнолд
|6
|Мариу Руй
|26
|Эндрю Робертсон
57′
|26
|Калиду Кулибали
|4
|Виргил ван Дейк
|44
|Константинос Манолас
|32
|Жоэль Матип
|7
|Хосе Кальехон
|10
|Садио Мане
|8
|Фабиан Руис
|11
|Мохамед Салах
|14
|Дрис Мертенс
|9
|Роберту Фирмину
|24
|Лоренцо Инсинье
66′
|3
|Фабинью
|20
|Петр Зелиньски
|7
|Джеймс Милнер
61′66′
|11
|Ирвинг Лосано
69′
|5
|Джорджиньо Вайналдум
|9
|Фернандо Льоренте
90′
|14
|Джордан Хендерсон
87′
|5
|Маркес Лоурейру Аллан
75′
|23
|Джердан Шачири
|12
|Эльиф Эльмас
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|12
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|7
|Угловые
|6
|4
|Фолы
|10
|4
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Феликс Брих(Германия)