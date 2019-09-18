Россия увеличила отрыв от Португалии в таблице коэффициентов УЕФА

Источник: ИТАР-ТАСС

Во вторник петербургский «Зенит», выступающий в группе G, сыграл вничью с французским «Лионом» (1:1), в этой же группе португальская «Бенфика» проиграла немецкому «Лейпцигу» со счетом 1:2. От России в Лиге чемпионов также выступает московский «Локомотив», в Лиге Европы — ЦСКА и «Краснодар». Помимо «Бенфики», Португалию в еврокубках представляют «Порту», «Спортинг», «Брага» и «Витория». Все они выступают в Лиге Европы.

На данный момент суммарный коэффициент России в таблице УЕФА равен 42,883 балла, Португалии — 42,049 балла. Теперь отставание Португалии от России составляет 0,8 балла или четыре зачетных очка (ранее — 0,7 балла). В случае проигрыша «Локомотива» немецкому «Байеру» в среду, поражений ЦСКА и «Краснодара» от болгарского «Лудогорца» и швейцарского «Базеля» соответственно в Лиге Европы в четверг, а также победы двух клубов и ничьи одной команды из Португалии в матчах первого тура Лиги Европы Португалия обгонит Россию в таблице коэффициентов УЕФА.

14 фотографий 14 фотографий 14 фотографий «Зенит» увез ничью из Лиона

Ранее еврокубковую кампанию завершил тульский «Арсенал», который по сумме двух встреч уступил азербайджанскому «Нефтчи» (0:1, 0:3) во втором квалификационном раунде Лиги Европы. Московский «Спартак» выбыл из борьбы на стадии плей-офф квалификации второго по значимости еврокубкового турнира, проиграв в двух матчах «Браге» (0:1, 1:2).

Читайте также Бесславная кампания «Спартак» проиграл «Браге» и закончил выступление в еврокубках

Как формируется таблица коэффициентов УЕФА

Сезонный коэффициент определяется путем сложения баллов, набранных клубами в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг — это сумма коэффициентов последних пяти сезонов.

За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью — 0,5 балла. За победу в игре основного этапа — два очка, за ничью — один балл. За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов стране начисляются четыре очка, за попадание в 1/8 финала Лиги чемпионов — также четыре балла. За выход клуба в четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы — по одному очку.