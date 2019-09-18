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00:32 (мск), источник: Известия

Брат живьём: «Локо» стартует в ЛЧ минимум без одного из Миранчуков

«Железнодорожники» проведут первый матч группового этапа против немецкого «Байера».

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Источник: Известия

Второй представитель России в среду начнет свой путь в Лиге чемпионов. «Локомотив» на групповом этапе попал в сложнейший квартет, где ему предстоит сыграть с туринским «Ювентусом», мадридским «Атлетико» и леверкузенским «Байером». Москвичи откроют новый розыгрыш самого престижного турнира континента в Германии. «Железнодорожники» мечтают реабилитироваться после неудачного выступления в прошлом еврокубковом сезоне и в этот раз намерены порадовать своих болельщиков.

Футбол

Лига чемпионов 2019/2020
Группа D, 18.09.2019, 22:00

Байер-Локомотив-

Сюрприз от андердога

Квартет «Локомотива» считается одним из самых сильных и ярких во всем групповом турнире. «Железнодорожникам» достался сложнейший жребий. Естественно, москвичи далеко не фавориты в своей группе. Немногие верят в итоговый успех клуба в осенней стадии Лиги чемпионов.

— Думаю, многие ожидают, что «Локомотив» займет последнее место в своей группе, — отметил в беседе с «Известиями» прославленный защитник Томас Хельвег, выступавший за менхенгладбахскую «Боруссию». — Ему попались такие сложные соперники, как «Байер», «Атлетико» и «Ювентус». Но также нередко можно наблюдать, что потенциально самые слабые команды показывают хорошую игру, и это приятно удивляет. Лично я ожидаю, что как минимум дома «Локомотив» сможет добыть пару побед. А если они выиграют один или два матча, то появятся какие-то шансы пройти дальше. Часто андердоги на самом деле оказываются самыми опасными соперниками.

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов группа «Локомотива» выглядела куда скромнее. Тогда компанию красно-зеленым составляли португальский «Порту», турецкий «Галатасарай» и немецкий «Шальке». Тем не менее «железнодорожники» довольствовались лишь одной победой и последним местом в квартете. Сейчас группа москвичей выглядит гораздо более устрашающе.

— Лига чемпионов — это очень престижный турнир, — сказал «Известиям» хавбек «Локомотива» Дмитрий Баринов. — В прошлом году мы выступили в нем неудачно. Так что в этом розыгрыше постараемся реабилитироваться перед нашими болельщиками. Хоть группа и очень сложная, мы отдадим все силы, и, дай Бог, получится выйти в плей-офф.

Стартует «Локомотив» выездным матчем с леверкузенским «Байером». «Аспириновые» в прошлом сезоне замкнули четвёрку сильнейших в Бундеслиге. К матчу с российским клубом они подходят в статусе безоговорочных фаворитов. Букмекеры оценивают вероятность победы «Локо» с коэффициентом 8,5, а успех немцев всего в 1,35.

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— «Байер» — сильная, безбашенная команда, — заявил «Известиям» экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров. — В прошлом сезоне чемпионата Германии забивала своим соперникам по пять мячей. В этой группе надо сражаться со всеми, а игра уже покажет, с кем удастся зацепить очки. Конечно, хотелось бы, чтобы «Локомотиву» удалось это сделать со всеми.

Не по-братски

Не добавляют оптимизма и серьезные потери в составе «Локо». В конце лета травму получил Алексей Миранчук. Он пропустил сентябрьский сбор национальной команды и не вышел на поле в девятом туре РПЛ против «Сочи» (победа «Локомотива» со счетом 1:0). Самое печальное, что в этой встрече травму заработал и Антон Миранчук. Он точно не поможет команде в игре с «Байером». Алексей же, скорее всего, сможет сыграть, но непонятно, готов ли он сейчас провести на поле все 90 минут.

— Будет очень сложно, «Байер» в хорошей форме, — поделился мнением с «Известиями» бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников. — В своих стенах эта команда играет в атакующий футбол. Есть небольшой вопрос, удастся ли «железнодорожникам» сдержать леверкузенцев. Безусловно, тревожат травмы Миранчуков. Их отсутствие может сказаться на конструктиве в атакующей игре. С другой стороны, есть новичок Жоау Мариу. Но сможет ли команда надежно сыграть в обороне… «Локомотив» достаточно часто пропускал в РПЛ. Хочется, чтобы москвичи справились.

У «Локомотива» сейчас очень плотный график. В сентябре за ближайшие 11 дней им предстоит сыграть четыре матча. В этих условиях тренерский штаб принял решение остаться в Сочи после игры с одноименным клубом, начать в этом городе подготовку к игре с «Байером» и оттуда отправиться в Германию. Это позволило не отрываться от тренировочного процесса и совершить меньше перелетов.

Тренерский штаб выбирает тот формат подготовки, который считает нужным. Это полностью его прерогатива, как правильно подготовить команду. Я в это точно не лезу. Считаю, что это правильная история. Повышение эффективности подготовки.
Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков

«Байер» идет в чемпионате Германии на восьмом месте после четырех туров — с двумя победами, одной ничьей и одним поражением. В минувшие выходные подопечных Петера Боша разгромила дортмундская «Боруссия» (0:4). Матч с «Локомотивом» состоится на «Бай-Арене», построенной еще в 1958 году. С тех пор она несколько раз была реконструирована. Перед чемпионатом мира 2006 года руководство города Леверкузен всерьез задумалось о том, чтобы принять у себя мундиаль. Для этого нужно было увеличить количество мест до 40 тыс. Оргкомитет турнира посчитал, что эта цифра слишком внушительна для небольшого городка. В итоге ЧМ «Бай-Арене» не дали, но в 2007 году на стадионе все-таки провели реконструкцию и увеличили вместимость до 30 тыс.

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