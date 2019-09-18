Клопп: Футболисты «Наполи» могут выиграть Лигу чемпионов

«Наполи» может выиграть турнир. Если у тебя хороший план на игру и хорошие футболисты, то не надо быть лучшей командой в мире, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент, — сказал Клопп , которого цитирует официальный сайт УЕФА.

«Нашей стратегией было провести весь матч без изъянов, — отметил главный тренер “Наполи” Карло Анчелотти. — С высоким прессингом по возможности, но в том числе с грамотной обороной в нужный момент. Мы все сделали правильно. Надо привыкнуть к разным игровым моментам. Когда “Ливерпуль” вел игру, мы хорошо защищались и использовали свои опасные эпизоды. Это был сбалансированный матч. Мы сделали все хорошо, ведь я считаю “Ливерпуль” лучшей командой в Европе».