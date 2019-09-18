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07:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Клопп: Футболисты «Наполи» могут выиграть Лигу чемпионов

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп прокомментировал поражение от итальянского «Наполи» в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Reuters

Действующий обладатель Кубка чемпионов «Ливерпуль» во вторник в Неаполе уступил хозяевам поля со счетом 0:2.

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«Наполи» может выиграть турнир. Если у тебя хороший план на игру и хорошие футболисты, то не надо быть лучшей командой в мире, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Надо просто уметь выдать хороший матч в нужный момент, — сказал Клопп, которого цитирует официальный сайт УЕФА.

«Нашей стратегией было провести весь матч без изъянов, — отметил главный тренер “Наполи” Карло Анчелотти. — С высоким прессингом по возможности, но в том числе с грамотной обороной в нужный момент. Мы все сделали правильно. Надо привыкнуть к разным игровым моментам. Когда “Ливерпуль” вел игру, мы хорошо защищались и использовали свои опасные эпизоды. Это был сбалансированный матч. Мы сделали все хорошо, ведь я считаю “Ливерпуль” лучшей командой в Европе».

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Наполи
2:0
Первый тайм: 0:0
Ливерпуль
Футбол, Лига чемпионов, Группа E17.09.2019, 22:00 (МСК UTC+3)San Paolo, 38878 зрителей
Главные тренеры
Карло АнчелоттиЮрген Клопп
Голы
Дрис Мертенс82′
Фернандо Льоренте90+2′
Составы команд
1Алекс Мерет
13Сан Мигель дель Кастильо Адриан
22Джованни Ди Лоренцо
66Трент Александр-Арнолд
6Мариу Руй
26Эндрю Робертсон
57′
26Калиду Кулибали
4Виргил ван Дейк
44Константинос Манолас
32Жоэль Матип
7Хосе Кальехон
10Садио Мане
8Фабиан Руис
11Мохамед Салах
14Дрис Мертенс
9Роберту Фирмину
24Лоренцо Инсинье
66′
3Фабинью
20Петр Зелиньски
7Джеймс Милнер
61′66′
11Ирвинг Лосано
69′
5Джорджиньо Вайналдум
9Фернандо Льоренте
90′
14Джордан Хендерсон
87′
5Маркес Лоурейру Аллан
75′
23Джердан Шачири
12Эльиф Эльмас
Статистика
1Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)12
5Удары в створ4
0Штанги, перекладины0
7Угловые6
4Фолы10
4Офсайды1
Судейская бригада
Главный судьяФеликс Брих(Германия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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