Месси вернулся, «Ливерпуль» проиграл: как стартовала Лига чемпионов

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Группа E

«Наполи» — «Ливерпуль» (2:0)

Перед матчем очевидных фаворитов группы Е шансы «Ливерпуля» на победу выглядели предпочтительнее: английская команда в ранге действующего победителя Лиги чемпионов на старте сезона успела выиграть Суперкубок УЕФА и уверенно разогнаться в национальном первенстве. Однако на деле футболисты «Наполи» смогли навязать сопернику серьезную борьбу.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2hk1w2CJ4W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2hk1w2CJ4W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2hk1w2CJ4W/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от SSC Napoli (@officialsscnapoli)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-17T19:48:23+00:00">17 Сен 2019 в 12:48 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Долгое время командам не удавалось открыть счет, и немалая заслуга в этом принадлежала вратарям. Особенно отличился голкипер «Ливерпуля» Адриан, дебютировавший в Лиге чемпионов ввиду продолжающегося восстановления Алиссона после травмы. В начале второго тайма вратарь гостей выдал умопомрачительный сейв, который наверняка войдет во многие подборки ярких моментов.

Но сыграть «на ноль» Адриану было не суждено. В концовке матча «Наполи» получил право на пенальти, который реализовал Дрис Мертенс. Уже в компенсированное ко второму тайму время преимущество хозяев укрепил Фернандо Льоренте. «Ливерпуль» остался у разбитого корыта и удручающе для своих болельщиков начал защиту чемпионского титула.

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«Ред Булл Зальцбург» — «Генк» (6:2)

Другой матч этой группы довольно неожиданно стал самым результативным в первый игровой день. Весьма вероятно, что показатель в восемь забитых голов за игру не будет превзойден и в среду.

«Ред Булл» открыл счет уже на второй минуте, а по итогам первого тайма вел с преимуществом в четыре мяча. Далее австрийцы без проблем сохранили этот гандикап, что помогло им ярко заявить о себе на старте группового этапа. Отдельно пошумел 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холлан, оформивший хет-трик еще до перерыва.

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Группа F

«Интер» — «Славия» (1:1)

Этот матч стартовал в числе ранних встреч игрового дня — в 19:55 мск. Вряд ли перед его началом кто-то воспринимал «Славию» не в качестве однозначного аутсайдера группы F, где также выступают «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Ироничные улыбки руководителей чешского клуба во время жеребьевки этой стадии даже стали мемом.

Но «Славия» оказалась не так проста и остановилась в шаге от выездной победы. Петер Олайинка открыл счет на 63-й минуте, на что «Интер» смог ответить лишь в добавленное время. Гол Николо Бареллы спас хозяев от поражения, но вряд ли сделал их радостнее. Столь быстрая и неожиданная потеря очков в такой группе точно может стоить итальянцам места в плей-офф Лиги чемпионов.

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«Боруссия Дортмунд» — «Барселона» (0:0)

К счастью для «Интера», набранных баллов в первом туре недосчитались и другие команды группы F. Причем «Боруссия» и «Барселона» при всей своей атакующей мощи выдали единственную нулевую ничью вторника.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B2hzF9Bo7np/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B2hzF9Bo7np/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B2hzF9Bo7np/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от FC Barcelona (@fcbarcelona)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-17T21:52:55+00:00">17 Сен 2019 в 2:52 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Каталонцы вовсе выглядели в нападении бледной тенью самих себя. Не помогло «Барсе» даже возвращение на поле Лионеля Месси, пропустившего начало сезона из-за травмы. Аргентинец вышел на замену во втором тайме и сформировал атакующее трио с Луисом Суаресом и Антуаном Гризманном. Казалось бы, грандиозная связка, но выхлопа от нее было мало.

«Боруссия» оказалась заметно ближе к победе. На 57-й минуте хозяева даже пробивали пенальти, но удар Марко Ройса отразил Марк-Андре тер Штеген. Вратарь «Барселоны» еще не раз вставал на пути хозяев, а один раз в пользу каталонцев сыграла перекладина.

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Группа G

«Лион» — «Зенит» (1:1)

Еще один матч из ранней части соревновательной программы вторника прошел во Франции. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов спустя три с половиной года, и крепкий «Лион» выглядел хорошей проверкой для старта турнира.

Французы действительно заставили петербуржцев изрядно попотеть, но и Сергей Семак наверняка удивил соперника тактическими идеями. Именно «Зенит» первым смог извлечь выгоду из своих сильных сторон. В конце первого тайма прекрасно проявила себя атакующая связка гостей, и Сердар Азмун открыл счет после изящного паса Артема Дзюбы.

К сожалению для российской команды, иранский форвард был вынужден покинуть поле в самом начале второй половины встречи. Вскоре после этого «Лион» получил право на пенальти, который реализовал Мемфис Депай. Как итог — ничья, и ее вполне можно занести «Зениту» в актив. Согласен с этим и Семак.

«Думаю, что для первого матча в Лиге чемпионов после длительного перерыва результат нормальный. Есть над чем работать, будем идти от игры к игре и выкладываться на сто процентов», — сказал главный тренер «Зенита» после матча.

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«Бенфика» — «РБ Лейпциг» (1:2)

В лидеры группы G после первого тура выбился «РБ Лейпциг». Победу над «Бенфикой» немецкому клубу принес один из его главных активов — Тимо Вернер. Во втором тайме форвард оформил дубль, на что хозяева смогли ответить лишь точным ударом Хариса Сеферовича в последней десятиминутке.

В следующем туре «Зениту» предстоит встретиться именно с проигравшей «Бенфикой». Отличная возможность с помощью победы оставить португальцев на дне турнирной таблицы и всерьез осложнить им борьбу за выход в плей-офф.

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Группа H

«Челси» — «Валенсия» (0:1)

Гости смогли реабилитироваться перед болельщиками за разгром от «Барселоны» (2:5) в последнем туре чемпионата Испании. Победу «Валенсии» на старте Лиги чемпионов принес гол Родриго на 74-й минуте.

При этом хозяева заметно превзошли соперника по числу атак и ударов, в том числе в створ. «Челси» даже имел возможность забить пенальти в самой концовке, но Росс Баркли пробил в перекладину. Что ж, зато вместе с «Валенсией» победу отпраздновал Денис Черышев, тем более сам россиянин провел на поле почти весь матч.

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«Аякс» — «Лилль» (3:0)

Второй разгром вечера случился в Амстердаме, где «Аякс» показал, что не против зажечь и в нынешней Лиге чемпионов. Футболисты «Лилля» не выглядели мальчиками для битья, но в пользу хозяев сыграл опыт и класс отдельных исполнителей.

В том числе экс-спартаковца Квинси Промеса, открывшего счет в первом тайме. После перерыва преимущество «Аякса» укрепили Эдсон Альварес и Николас Тальяфико.

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