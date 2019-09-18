Месси вернулся, «Ливерпуль» проиграл: как стартовала Лига чемпионов

«Наполи» — «Ливерпуль» (2:0)
Перед матчем очевидных фаворитов группы Е шансы «Ливерпуля» на победу выглядели предпочтительнее: английская команда в ранге действующего победителя Лиги чемпионов на старте сезона успела выиграть Суперкубок УЕФА и уверенно разогнаться в национальном первенстве. Однако на деле футболисты «Наполи» смогли навязать сопернику серьезную борьбу.
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Долгое время командам не удавалось открыть счет, и немалая заслуга в этом принадлежала вратарям. Особенно отличился голкипер «Ливерпуля» Адриан, дебютировавший в Лиге чемпионов ввиду продолжающегося восстановления Алиссона после травмы. В начале второго тайма вратарь гостей выдал умопомрачительный сейв, который наверняка войдет во многие подборки ярких моментов.
Но сыграть «на ноль» Адриану было не суждено. В концовке матча «Наполи» получил право на пенальти, который реализовал Дрис Мертенс. Уже в компенсированное ко второму тайму время преимущество хозяев укрепил Фернандо Льоренте. «Ливерпуль» остался у разбитого корыта и удручающе для своих болельщиков начал защиту чемпионского титула.
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«Ред Булл Зальцбург» — «Генк» (6:2)
Другой матч этой группы довольно неожиданно стал самым результативным в первый игровой день. Весьма вероятно, что показатель в восемь забитых голов за игру не будет превзойден и в среду.
«Ред Булл» открыл счет уже на второй минуте, а по итогам первого тайма вел с преимуществом в четыре мяча. Далее австрийцы без проблем сохранили этот гандикап, что помогло им ярко заявить о себе на старте группового этапа. Отдельно пошумел 19-летний норвежский нападающий Эрлинг Холлан, оформивший хет-трик еще до перерыва.
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Этот матч стартовал в числе ранних встреч игрового дня — в 19:55 мск. Вряд ли перед его началом кто-то воспринимал «Славию» не в качестве однозначного аутсайдера группы F, где также выступают «Барселона» и дортмундская «Боруссия». Ироничные улыбки руководителей чешского клуба во время жеребьевки этой стадии даже стали мемом.
Но «Славия» оказалась не так проста и остановилась в шаге от выездной победы. Петер Олайинка открыл счет на 63-й минуте, на что «Интер» смог ответить лишь в добавленное время. Гол Николо Бареллы спас хозяев от поражения, но вряд ли сделал их радостнее. Столь быстрая и неожиданная потеря очков в такой группе точно может стоить итальянцам места в плей-офф Лиги чемпионов.
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«Боруссия Дортмунд» — «Барселона» (0:0)
К счастью для «Интера», набранных баллов в первом туре недосчитались и другие команды группы F. Причем «Боруссия» и «Барселона» при всей своей атакующей мощи выдали единственную нулевую ничью вторника.
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Каталонцы вовсе выглядели в нападении бледной тенью самих себя. Не помогло «Барсе» даже возвращение на поле Лионеля Месси, пропустившего начало сезона из-за травмы. Аргентинец вышел на замену во втором тайме и сформировал атакующее трио с Луисом Суаресом и Антуаном Гризманном. Казалось бы, грандиозная связка, но выхлопа от нее было мало.
«Боруссия» оказалась заметно ближе к победе. На 57-й минуте хозяева даже пробивали пенальти, но удар Марко Ройса отразил Марк-Андре тер Штеген. Вратарь «Барселоны» еще не раз вставал на пути хозяев, а один раз в пользу каталонцев сыграла перекладина.
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Еще один матч из ранней части соревновательной программы вторника прошел во Франции. «Зенит» вернулся в Лигу чемпионов спустя три с половиной года, и крепкий «Лион» выглядел хорошей проверкой для старта турнира.
Французы действительно заставили петербуржцев изрядно попотеть, но и Сергей Семак наверняка удивил соперника тактическими идеями. Именно «Зенит» первым смог извлечь выгоду из своих сильных сторон. В конце первого тайма прекрасно проявила себя атакующая связка гостей, и Сердар Азмун открыл счет после изящного паса Артема Дзюбы.
К сожалению для российской команды, иранский форвард был вынужден покинуть поле в самом начале второй половины встречи. Вскоре после этого «Лион» получил право на пенальти, который реализовал Мемфис Депай. Как итог — ничья, и ее вполне можно занести «Зениту» в актив. Согласен с этим и Семак.
«Думаю, что для первого матча в Лиге чемпионов после длительного перерыва результат нормальный. Есть над чем работать, будем идти от игры к игре и выкладываться на сто процентов», — сказал главный тренер «Зенита» после матча.
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«Бенфика» — «РБ Лейпциг» (1:2)
В лидеры группы G после первого тура выбился «РБ Лейпциг». Победу над «Бенфикой» немецкому клубу принес один из его главных активов — Тимо Вернер. Во втором тайме форвард оформил дубль, на что хозяева смогли ответить лишь точным ударом Хариса Сеферовича в последней десятиминутке.
В следующем туре «Зениту» предстоит встретиться именно с проигравшей «Бенфикой». Отличная возможность с помощью победы оставить португальцев на дне турнирной таблицы и всерьез осложнить им борьбу за выход в плей-офф.
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«Челси» — «Валенсия» (0:1)
Гости смогли реабилитироваться перед болельщиками за разгром от «Барселоны» (2:5) в последнем туре чемпионата Испании. Победу «Валенсии» на старте Лиги чемпионов принес гол Родриго на 74-й минуте.
При этом хозяева заметно превзошли соперника по числу атак и ударов, в том числе в створ. «Челси» даже имел возможность забить пенальти в самой концовке, но Росс Баркли пробил в перекладину. Что ж, зато вместе с «Валенсией» победу отпраздновал Денис Черышев, тем более сам россиянин провел на поле почти весь матч.
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Второй разгром вечера случился в Амстердаме, где «Аякс» показал, что не против зажечь и в нынешней Лиге чемпионов. Футболисты «Лилля» не выглядели мальчиками для битья, но в пользу хозяев сыграл опыт и класс отдельных исполнителей.
В том числе экс-спартаковца Квинси Промеса, открывшего счет в первом тайме. После перерыва преимущество «Аякса» укрепили Эдсон Альварес и Николас Тальяфико.
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