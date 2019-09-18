«Астана» провела тренировку в Манчестере перед матчем Лиги Европы
Футболисты «Астаны» провели тренировку в Манчестере, где команде предстоит провести матч с местным «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы.
Футболисты «Астаны» провели тренировку в Манчестере, где команде предстоит провести матч с местным «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы.
Встреча пройдет на стадионе «Олд-Траффорд» в ночь с 19 на 20 сентября и начнется в 01:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.
В Манчестер «Астана» отправилась в следующем составе:
вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;.
защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Жарко Томашевич, Дмитрий Шомко;.
полузащитники: Юрий Логвиненко, Рунар Мар Сигурьонссон, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Марин Томасов, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;.
нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Фирмин Мубеле.
Помимо «Астаны» и «Манчестер Юнайтед» в группу L также попали голландский АЗ и сербский «Партизан».