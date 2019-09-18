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11:43 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» провела тренировку в Манчестере перед матчем Лиги Европы

Футболисты «Астаны» провели тренировку в Манчестере, где команде предстоит провести матч с местным «Манчестер Юнайтед» в рамках первого тура группового раунда Лиги Европы.

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Источник: Reuters

Встреча пройдет на стадионе «Олд-Траффорд» в ночь с 19 на 20 сентября и начнется в 01:00 по столичному времени. В прямом эфире ее покажет телеканал QazSport.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Манчестер «Астана» отправилась в следующем составе:

вратари: Ненад Эрич, Александр Мокин, Станислав Павлов;.

защитники: Антонио Рукавина, Абзал Бейсебеков, Лука Шимунович, Евгений Постников, Жарко Томашевич, Дмитрий Шомко;.

полузащитники: Юрий Логвиненко, Рунар Мар Сигурьонссон, Иван Маевский, Юрий Перцух, Серикжан Мужиков, Марин Томасов, Дорин Ротариу, Дидар Жалмукан;.

нападающие: Сергей Хижниченко, Рангело Янга, Роман Муртазаев и Фирмин Мубеле.

Помимо «Астаны» и «Манчестер Юнайтед» в группу L также попали голландский АЗ и сербский «Партизан».

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